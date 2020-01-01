حينما سخر راؤول من إصابات كاكا في ريال مدريد

ما الذي جرى بين كاكا وراؤول في ريال مدريد؟

في استمرار لسلسلة حكايات من الدوري الإسباني والتي تنقلها صحيفة "ماركا" الإسبانية، هذه المرة يتم الكشف عن الحوار الذي دار بين كاكا وراؤول جونزاليس في آخر مواسم الأخير بريال مدريد.

كاكا انضم إلى ريال مدريد في 2009 ليقضي موسمًا واحدًا مع راؤول الذي رحل في 2010 إلى شالكه الألماني.

وقالت صحيفة "ماركا" إنّ كاكا تعرض للإصابة في ليلة هزيمة ريال مدريد من ليون وخروجه من دوري أبطال أوروبا وكان من المقرر عودته يوم 24 أبريل.

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وفي مطلع أبريل، تعرض راؤول لإصابة عقب الهزيمة من برشلونة في الكلاسيكو ليجتمع الثنائي في عيادة ريال مدريد.

وبحسب الصحيفة، فإن راؤول سخر من كاكا وقال له: "عليك تعلم اللعب رغم الإصابات" كما راهنه على العودة إلى الملاعب قبله رغم أن إصابة أسطورة البلانكوس أكثر خطورة.

وبالفعل، في مباراة ريال سرقسطة، دخل كاكا وراؤول لقائمة ريال مدريد، وشارك صاحب القميص رقم 7 بديلًا قبل أن يتواجد كاكا ليعود من الإصابة قبل البرازيلي.

وعاد راؤول وقتها من الإصابة قبل أسبوع كامل من الموعد المقرر له، ليبرهن على صحة عباراته لكاكا.

جدير بالذكر أنّ هذه المباراة كانت الأخيرة لراؤول لاعبًا لريال مدريد قبل الرحيل بنهاية الموسم إلى شالكه الألماني.