حينما صرخ مورينيو في وجه لاعبه : لن ترتدي قميص ريال مدريد مجددًا

ما هو أول خلاف لمورينيو في ريال مدريد حينما تولى تدريب الملكي؟

لم تكن أيام جوزيه مورينيو في ريال مدريد عادية، فرغم أنّه من أعاد بناء الفريق وقاده للمنافسة والتفوق على أعظم جيل في تاريخ برشلونة تحت قيادة المدرب بيب جوارديولا، لكنّه تسبب في أزمات كبيرة هناك.

خلافات مورينيو مع اللاعبين ظهرت بصورة واضحة في موسمه الأخير بعد أن خسر كل البطولات وأجلس إيكر كاسياس على دكة البدلاء، بل حتى انتقد ضمنيًا كريستيانو رونالدو.

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أما أول قصة لمورينيو التي اختلف فيها بحدة مع لاعب من ريال مدريد فكانت مع بيدرو ليون، وهو الخلاف الذي أدى إلى خروج اللاعب من النادي الملكي رغم اعتباره أحد المواهب القادمة للمستقبل.

مورينيو كان قد انتقد ليون أمام الصحافة حينما قال: "لماذا تدافعون عنه هكذا، إنّه ليس زيدان ولا مارادونا".

ولكن ما حدث في الغرفات المغلقة أكبر بكثير، والبداية كانت في أول موسم لمورينيو بالجولة الخامسة أمام ليفانتي في لقاء انتهى بالتعادل السلبي وقتها، وطلب سبيشال وان من اللاعب الإحماء.

وبعد دقائق، صرخ مورينيو في وجهه: "ماذا تفعل؟" وذلك حينما وجد اللاعب يتكأ على راية الركنية يتابع هجمة لريال مدريد، ورغم أنّ اللاعب شارك بعد ذلك في اللقاء وقدّم مستويات جيدة لكنّه دخل إلى القائمة السوداء.

ففي غرفة الملابس، صرخ مورينيو في وجهه وقال له: "أنا لست مايكل جونزاليس مدربك السابق في خيتافي، الأمور هنا مختلفة وعليك أن تعرف ذلك".

ثم أتم الحوار بقوله: "أنت لن تلعب مرة أخرى بقميص ريال مدريد، أريد لاعبين يقدمون كل ما لديهم في الملعب وأنت لا تفعل ذلك".

ليون لعب 87 دقيقة في 4 مباريات فقط منذ هذا الحادث حتى نهاية الموسم قبل أن يرحل عن أسوار "سانتياجو برنابيو".