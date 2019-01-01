حميديتش يدعم كوفاتش وينفي لقاء لوبيتيجي

بايرن فرط في فرصة حسم اللقب أمام لايبزج

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أثنى حسن صالح حميديتش، المدير الرياضي لبايرن ميونخ، على مدرب الفريق نيكو كوفاتش وأكد أن الأخير يحظى بكل الدعم.

وفوت بايرن مساء السبت فرصة حسم لقب البوندسليجا رسمياً بعدما تعادل سلباً مع لايبزج وانتصار بوروسيا دورتموند على فورتونا دوسلدورف.

وقال حميديتش مع "بيلد": "إذا لم نتوج الأسبوع المقبل هذا الموسم سيكون سيئاً للغاية، بدأنا الموسم جيداً ثم واجهنا مشاكل في المنتصف ثم تحسنا حتى لقاء العودة مع ليفربول، ربما لم نتحلى بالشجاعة".

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

ليفربول × وولفرهامبتون

برايتون × مانشستر سيتي

توتنهام × إيفرتون



🇪🇸

برشلونة × خيتافي

ريال سوسيداد × ريال مدريد



🇮🇹

روما × يوفنتوس



🇫🇷

مارسيليا × ليون



🔥🔥 pic.twitter.com/5Do4XZlHrO — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 12, 2019

كوفاتش يحلم بالتتويج بالدوري على حساب فريقه القديم

وأضاف: "كوفاتش يملك كل المساندة، الأرقام تتحدث عنه، سنرى معاً بخصوص الموسم المقبل".

وعلق حميديتش على الشائعات حول لقاء بينه وبين مدرب ريال مدريد السابق جولن لوبيتيجي: "كنت في مدريد بالفعل ولكن للقاء مستشار للفريق، لم التق لوبيتيجي أو وكيله، لن أفعل ذلك، أنا أجلس مع كوفاتش يومياً".

ويملك بايرن فرصة حسم اللقب في الجولة الأخيرة عندما يستضيف إينتراخت فرانكفورت، بينما سيلعب دورتموند أمام بوروسيا مونشنجلادباخ.