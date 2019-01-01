كوفاتش يحلم بالتتويج بالدوري على حساب فريقه القديم

مدرب بايرن ميونيخ يأمل في حسم لقب البوندسليجا على حساب أينتراخت فرانكفورت

فيسبوك تويتر محمد عماد

يأمل نيكو كوفاتش المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ في التتويج بلقب البوندسليجا في جولته الأخيرة عندما يواجه فريقه السابق أينتراخت فرانكفورت.

ويتصدر البافاري جدول ترتيب فرق البوندسليجا بفارق نقطتين عن أقرب ملاحقيه بوروسيا دورتموند قبل جولة من نهاية المسابقة.

وكيل أعمال جاريث بيل يفتح النار على زيدان ويصف ما يحدث مع موكله بـ "العار"

وقال كوفاتش: "أمامنا فرصة لنتوج بالدوري في الأسبوع المقبل، أعتقد أن الحياة تكتب للمرء أفضل القصص، أستطيع اللعب أمام فريق القديم والتتويج في نفس الوقت بالدوري".

كما أضاف مدرب البافاري: "أعرف أن فرانكفورت يسعى للفوز من أجل التأهل لدوري الأبطال وليس الدوري الأوروبي، وهذا سيصعب المباراة علينا بكل تأكيد".

يشار إلى أن فرانكفورت كان قد ودع نصف نهائي الدوري الأوروبي هذا الموسم أمام تشيلسي، وذلك بعد الخسارة بركلات الترجيح.

يذكر أن كوفاتش يخوض موسمه الأول في قلعة أليانز أرينا.