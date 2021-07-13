حملة إنجليزية تجمع توقيعات ضخمة لإعادة نهائي اليورو

شكوى إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم

رغم مرور الأيام على نهائي يورو 2020، إلا أن الجماهير الإنجليزية لم تستسلم حتى الآن لحقيقة خسارتها اللقب لصالح إيطاليا.

إنجلترا خسرت البطولة بركلات الترجيح أمام الفريق الإيطالي، على ملعب ويمبلي الأحد الماضي، بعد التعادل 1/1 في الوقتين الأصلي والإضافي.

لوك شاو أحرز هدف التقدم الإنجليزي بشكل مبكر، قبل أن يسجل ليوناردو بونوتشي التعادل وتنقلب الطاولة على الأسود الثلاثة.

لماذا غضبت الجماهير الإنجليزية؟

الجماهير الإنجليزية منزعجة من هذه الخسارة، والبعض يعتقد أن التحيز التحكيمي يعتبر من أهم أسبابها.

تقارير صحفية أشارت إلى قيام أكثر من 100 ألف مشجع ساخط، بالتوقيع على عريضة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، للمطالبة بإعادة المباراة.

ويأتي ذلك بسبب لقطة خلال الوقت المحتسب بدل الضائع، عندما خسر جورجينو كيليني الكرة وشوهد وهو يقوم بسحب بوكايو ساكا من قميصه.

الجمهور الإنجليزي الغاضب، يؤمن أن صاحب الـ36 سنة، كان يستحق الطرد بدلًا من البطاقة الصفراء التي حصل عليها.

ماذا جاء في عريضة المطالبة بإعادة النهائي؟

وبعد المباراة مباشرة قامة شارون جيلمن مستخدم موقع "Change.org" بكتابة هذه العريضة قائلًا إن المباراة لم تكن عادلة على الإطلاق.

وقال في العريضة:"المباراة التي أقيمت في 11 يوليو الجاري لم تكن عادلة، لأن إيطاليا حصلت على بطاقة صفراء فقط لسحبها لاعبي إنجلترا كما لو كانوا عبيدًا".

وأضاف:"كل الدفع والشد والركل وما زال يُسمح لإيطاليا بالفوز؟ هذا تحيز بكل تأكيد".

وتابع:"كان يجب منح إيطاليا البطاقة الحمراء بسبب الطريقة التي كانوا يلعبون بها، وكذلك يجب إعادة اللقاء".

ماذا حدث بعد النهائي؟

آمال إنجلترا تحطمت تمامًا في رفع لقب كبير لأول مرة منذ كأس العالم 1966 بعدما أهدر كل من ماركوس راشفورد وبوكايو ساكا وجادون سانشو 3 ركلات الترجيح.

ومن المؤسف تعرض الثلاثي لانتهاكات عنصرية شديدة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد هزيمة إنجلترا، خاصة ساكا الذي أهدر الركلة الخامسة والتي حسمت الفوز لإيطاليا.

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