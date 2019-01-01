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دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

حمد الله يحصد جائزة لاعب الجولة في الدوري السعودي

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بعد تألقه أمام الأهلي وتسجيله ثنائية الفوز بالجولة 20 من البطولة
بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

توج المغربي عبد الرزاق حمد الله، تألقه مع نادي النصر بجائزة جديدة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

عبد الرزاق كان السبب الرئيسي في فوز النصر على الأهلي يوم الثلاثاء الماضي بهدفين مقابل هدف.

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النجم المغربي أحرز هدفي النصر في الدقيقتين 46 و 60 من زمن المباراة، بينما سجل للأهلي عمر السومة من ركلة جزاء.

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ثنائية حمد الله منحته جائزة أفضل لاعب في الجولة العشرين للمسابقة، وفقاً لما أعلنه الحساب الرسمي للنصر على تويتر.

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ويحتل حمد الله المركز الخامس من بين هدافي المسابقة حتى الآن، وبرصيده 13 هدف مقابل 17 للفرنسي بافيتيتيمبي جوميس.

وأما النصر فيحتل المركز الثاني بجدول الدوري السعودي بـ43 نقطة، بفارق 9 نقاط عن الهلال صاحب الصدارة.

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