حمد الله أم جوميس؟ عمر السومة يختار الأفضل

المهاجم السوري يختار الأفضل بين حمد الله وجوميس.

كشف السوري عمر السومة، مهاجم فريق النادي الأهلي السعودي، عن رأيه في الأفضل بين المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم النصر، وبافيتيمبي جوميس مهاجم الهلال.

السومة قال خلال تصريحاته لقناة "أبو ظبي" الرياضية: "أرى أن حمد الله الأفضل، خاصة وأنه يتصدر قائمة هدافي الدوري السعودي للمحترفين بالموسمين الماضي والحالي".

المهاجم السوري تابع: "حمد الله وجوميس يقدمان مستويات رائعة رفقة النصر والهلال بالترتيب، ولكن المهاجم المغربي يتفوق لأنه حقق لقب الهداف الموسم الماضي، ويتصدر القائمة هذا الموسم".

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عمر السومة أردف: "هدفي هو بذل مجهود أكبر من أجل المنافسة على لقب هداف هذا الموسم، خاصة وأن منافسة لاعبين كبار مثل حمد الله وجوميس تحتاج إلى مضاعفة المجهود".

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وأشار السومة إلى أنه يتمنى تحقيق لقب الهداف التاريخي للدوري السعودي، ويريد إنهاء مسيرته داخل النادي الأهلي، في حال رغب مسؤوليه هذا الأمر.

ويتصدر حمد الله قائمة هدافي الدوري السعودي برصيد 18 هدفًا، وجوميس الثاني بـ14 والسومة الثالث برصيد 13 هدفًا.