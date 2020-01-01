حمادة صدقي: لا يوجد أمامنا سوى الفوز على بلاتينيوم ثم الأهلي

المدير الفني لفريق الهلال السوداني، يتحدث عن الخسارة أمام النجم الساحلي.

أكد حمادة صدقي، المدير الفني لفريق الهلال السوداني، أن فريقه سيلعب مباراتي الأهلي المصري وبلاتينيوم الزيمبابوي، من أجل تحقيق الفوز فقط، وذلك للتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الهلال خسر من نظيره النجم الساحلي، بهدفي مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت بينهما، بالجولة الرابعة، ضمن منافسات المجموعة الثانية، ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

صدقي قال خلال تصريحات للموقع الرسمي لنادي الهلال: "الخسارة غير مستحقة، وأشعر بالحزن، واستهتار اللاعبين وضياع الفرص السبب وراء عدم الفوز بالمباراة".

مدرب الهلال السوداني تابع: "اللاعبين لم يكونوا حاضرين ذهنيًا بشكل جيد خلال المباراة، وكنا نتمنى الاستفادة من الفوز الأول ضد النجم الساحلي في تونس".

حمادة صدقي أردف: "لا يوجد أمامنا خيارات سوى الفوز على بلاتينيوم والأهلي، والأفضلية لنا، لأننا سنختتم المجموعة على ملعبنا وسط جماهيرنا".

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وأبدى صدقي استيائه من تصرف إدارة ناديه، حيث قال: "مجلس الإدارة لم يجدد عقود 4 لاعبين، وهو ما أثر بشكل كبير في الخسارة، حيث لم يشغلهم سوى الانشغال بأمور مستقبلهم مع الفريق".

واختتم حمادة صدقي تصريحاته قائلًا: "يجب علينا التركيز خلال الفترة المقبلة، وأيضًا إنهاء كافة الأمور الخارجية التي تؤثر على الفريق".

ويتصدر المجموعة النجم الساحلي بـ9 نقاط، ثم الأهلي 7 نقاط، والهلال ثالثًا بـ6 نقاط، وبلاتينيوم في المركز الأخير بنقطة واحدة.