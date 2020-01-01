الأهلي يُجري مرانًا في زيمبابوي ويبدأ رحلة العودة للقاهرة

الأهلي عاد بنقطة التعادل من زيمبابوي

أجرى لاعبو الأهلي مرانًا خفيفًا في صالة الألعاب الرياضية صباح اليوم الأحد في زيمبابوي للاستشفاء من مباراة الأمس أمام بلاتينيوم في الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا والتي انتهت بالتعادل 1-1، وقبل بدء رحلة العودة للقاهرة.

ووضع بطل القرن في أفريقيا نفسه في وضع صعب في المجموعة الثالثة من ربع نهائي دوري الأبطال بعدما رفع رصيده إلى 7 نقاط مقابل 9 للمتصدر النجم الساحلي التونسي و6 نقاط للهلال السوداني، إذ بات مطالبًا بالفوز في المباراة القادمة على النجم ومن ثم عدم الخسارة في السودان ليضمن تأهله للدور القادم.

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وغادرت بعثة الأهلي العاصمة الزيمبابوية هراري ظهر اليوم متوجهة إلى العاصمة الزامبية لوساكا في رحلة تستمر لمدة ساعة، وستبقى البعثة لمدة ساعة وربع ترانزيت في زامبيا قبل أن تتوجه إلى أديس أبابا عاصمة أثيوبيا في رحلة تستغرق 4 ساعات و40 دقيقة.

وستبقى البعثة في أثيوبيا ترانزيت لمدة ساعتين، ومن ثم ستغادر إلى القاهرة في رحلة طيران مدتها ٤ ساعات ونصف الساعة لتصل مطار القاهرة الواحدة صباح غد الإثنين.

وقرر الجهاز الطبي للأهلي خضوع محمد مجدي قفشة لاعب وسط الفريق لفحوصات طبية وأشعة على ركبته غدًا الإثنين للاطمئنان عليها عقب تعرضه لكدمة خلال مواجهة بلاتينيوم، إذ من المتوقع أن تحسم تلك الفحوصات موقفه من لعب مباراة طنطا في الدوري المصري يوم الأربعاء القادم.

وأوضح الموقع الرسمي للأهلي أن المدير الفني رينيه فايلر طالب اللاعبين بغلق ملف دوري أبطال أفريقيا مؤقتًا والاستعداد للمنافسة المحلية في الدوري المصري، مؤكدًا للاعبين ضرورة الفصل بين البطولتين ليتمكن الفريق من مواصلة انتصاراته المحلية وتصدره لجدول ترتيب الدوري.