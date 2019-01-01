حلم برشلونة في ضم ويليان يقترب من التحقيق

10 سنوات وبرشلونة يرغب في جلب ويليان ولم ينجح

مصعب صلاح | فيس بوك | تويتر

يقترب نادي برشلونة الإسباني من إتمام التعاقد مع ويليان من تشيلسي بالمجان بعد انتهاء عقده في يونيو 2020 عقب محاولات دامت نحو 10 سنوات.

برشلونة قدّم عرضًا في الصيف الماضي بلغ 40 مليون يورو ووصل إلى 60 مليون يورو للتعاقد مع البرازيلي.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أنّ برشلونة يحلم بالتعاقد مع ويليان منذ أن كان لاعبًا في صفوف شاختار دونستك الأوكراني وقدّم له عرضًا وقتها مقابل 25 مليون يورو.

ولم يتمكن برشلونة من التعاقد مع اللاعب الذي فضّل بعدها الانضمام إلى الدوري الإنجليزي من بوابة توتنهام.

وأثناء توقيع الكشف الطبي مع توتنهام، تلقى عرضًا أفضل وراتبًا أعلى من تشيلسي ليقرر رفض السبيرز والانضمام إلى جاره اللندني.

ولم يتوقف النادي الكتالوني عن رغبته في جلب ويليان إلى "كامب نو" وقد تكون الفرصة الأخيرة بنهاية الموسم الجاري.

كما يحاول البلوجرانا التعاقد مع فابيان رويز من نابولي الإيطالي ولكن المفاوضات مع أوريليو دي لورينتيس لن تكون سهلة على الإطلاق.

جدير بالذكر أنّ برشلونة حاول مرتين ضم ويليان في آخر سنتين وحينما لم ينجح اتجه للتعاقد مع مالكوم.