ويليان يعود على رادار برشلونة مجددًا!

نجم تشيلسي ويليان يدخل قائمة اهتمامات النادي الكتالوني مجددًا

فيسبوك تويتر محمد عماد

ذكرت صحيفة "تيليجراف" الإنجليزية أن إدارة نادي برشلونة تستعد لتقديم عرض شراء جديد لجناح فريق تشيلسي ويليان في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان نادي تشيلسي قد رفض التفريط في خدمات اللاعب البرازيلي لصالح برشلونة في ميركاتو الصيف الماضي رغم قيمة العرض التي وصلت إلى 55 مليون جنيه استرليني.

هؤلاء سبقوا كوستا - سواريز وكانتونا وأشهر الإيقافات في كرة القدم

وفقًا لتقارير الصحافة الإسبانية فإن برشلونة كان قد حاول مرة أخرى التعاقد مع ويليان في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، وإدخال مالكوم في صفقة تبادلية، ولكن العرض قوبل بالرفض أيضًا من قبل إدارة النادي اللندني.

ولكن على ما يبدو فإن إرنيستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة سيعاود محاولة التعاقد مع ويليان صاحب الـ 30 عامًا في ميركاتو الصيف المقبل.

وتأمل إدارة برشلونة في الحصول على خدمات ويليان بسعر أقل مما عرضه الصيف الماضي، كون ويليان سيكون في العام الأخير من عقده، ولكن العقوبة الموقعة على تشيلسي بحرمانه من التعاقد مع لاعبين في فترتي انتقالات قد تعرقل الصفقة.