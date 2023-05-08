حلاوة البدايات انتهت.. شكوى من "بخل" بيكيه في دوري الملوك

الخلافات تبدأ في دوري الملوك وبيكيه في وجه المدفع

انتهت حمى البدايات وحلاوتها وبدأت المشاكل تظهر في وجه جيرارد بيكيه، مدافع برشلونة المعتزل وصاحب فكرة بطولة "دوري الملوك- كينجز ليج".

وأطلق بيكيه مع عدد من اللاعبين السابقين بطولة كرة قدم حظيت بمتابعة كبيرة داخل وخارج إسبانيا نظرًا لمشاركة عدد من اللاعبين المعتزلين فيها أو تملكهم للفرق.

وكان من بين اللاعبين في الموسم الأول البرازيلي رونالدينيو زميل بيكيه السابق في برشلونة والذي قيل إنه يتقاضى نظير كل مباراة يلعبها 75 يورو فقط. تعرف على مزيد من التفاصيل هنا.

صحيفة "آس" الإسبانية قالت إن بيكيه وعد بتحسين الظروف وزيادة المقابل المادي للمباريات خاصة مع زيادة الرعاة والمشاهدات للبطولة، لكن الموسم الثاني سينطلق وما زالت مكافأة لعب المباراة 75 يورو "قبل الضرائب".

يحظى بيكيه بدعم عدد من رؤساء الفرق الاثنى عشر فالصحافي جيرارد روميرو، رئيس نادي جيجانتيس، دافع عن بيكيه مؤكدًا أنه لم يحدد جدول زمني لتحسين الأوضاع المالية للاعبين الذين يثيرون فوضى دون داعٍ.

الأمر دفع عددًا آخر من الرؤساء لاقتراح تقديم جائزة شهرية كبرى توزع بين اللاعبين لتحسين دخلهم لتجنب تصرف كل رئيس منفردًا ما قد يخلق فوارق بين الأندية.