ليت الزمان يعود يومًا.. رونالدينيو يعمل لدى جيرارد بيكيه بـ 70 يورو!

النجم البرازيلي يتقاضى أموالًا زهيدة قياسًا لما كان عليه في الماضي

على عكس ما كان الحال عليه في برشلونة حين كان يتقاضى أغلى الرواتب مطلع الألفية الجديدة، لا يبدو البرازيلي رونالدينيو مهتمًا بمسألة الماديات حين يلعب كرة القدم حاليًا في دوري الملوك، البطولة التي ينظمها لاعب برشلونة المعتزل مؤخرًا جيرارد بيكيه.

وفقًا لموقع "بيزنيس إنسايدر" فإن رونالدينيو الذي يلعب في فريق بورسينوس بدوري الملوك والذي يرأسه إيباي يانوس، لا يتقاضى راتبًا مذهلًا على الإطلاق، بل على العكس تمامًا.

يحصل اللاعب على إجمالي 70 يورو لكل مباراة، هذه ليست مزحة، شركة "كوزموس" التي يملكها بيكيه والمنظمة للبطولة تتبع نظام دفع مختلفًا مع رونالدينيو، حيث يتقاضى بشكل عام بين 10-15 ألف يورو أثناء فترة إقامته في إسبانيا من أجل دوري الملوك بينما تكاليف المباراة تكون بسيطة للغاية.

وحقق ظهور رونالدينيو لأول مرة في المسابقة نجاحًا كاملاً، لدرجة أن ظهوره الأول شوهد من قبل أكثر من مليوني مشاهد.