حكيمي يكشف حقيقة تسبب زيدان في رحيله عن ريال مدريد

أعرب عن اعتزازه بثقافته المغربية ولعبه لمنتخب بلاده

أكد أشرف حكيمي نجم باريس سان جيرمان، أن رحيله عن ريال مدريد لم يكن بسبب المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

حكيمي لعب مع بوروسيا دورتموند على سبيل الإعارة، قبل العودة إلى ريال مدريد الذي باعه إلى إنتر في 2020، حيث قرر زيدان عدم الإبقاء عليه بصفوف الفريق.

اللاعب المغربي لم يستمر لفترة طويلة مع إنتر، واتجه إلى باريس في صفقة وصلت قيمتها 60 مليون يورو خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

حكيمي تحدث إلى صحيفة "ليكيب" الفرنسية عن كواليس مغادرته ريال قائلًا:"مكالمة زيدان الأولى معي كنت جالسًا خلالها مع بعض الأصدقاء أمام المنزل ووجدته يتحدث معي، وقال لي إنني ذاهب إلى هناك حتى ألعب".

وأضاف:"تعلمت منه الكثير ولم أتوقع رحيله عن ريال، ما حدث في 2020 لا علاقة له به، فهناك جوانب أخرى متعلقة بالظروف الاقتصادية للنادي التي دفعتني للرحيل، خلال هذه الفترة أجريت معه محادثة لا يمكن نسيانها وستبقى بيننا للأبد".

وأما عن علاقته بكيليان مبابي:"نحن شباب ولدينا العديد من الأشياء المشتركة، هذه الصداقة تجعلنا أفضل وتساعدنا على أن نكون مكملين لبعضنا البعض على أرض الملعب".

واستكمل:"تلقيت عروضًا من باريس سان جيرمان وتشيلسي وأندية أخرى، واخترت في النهاية الانتقال لباريس وأؤمن بشعوري بالسعادة هنا، بوتشيتينو كذلك حاول ضمي عندما كان في توتنهام منذ سنوات".

وعن اللعب مع ميسي:"لم أكن أتوقع رحيله عن برشلونة مثل أي شخص آخر، لعبت مع العديد من اللاعبين الرائعين، ولكن ميسي مختلف وكان بمثابة الحلم بالنسبة لي، أدهشتني كثيرًا طريقته في التصرف فهو شخص بسيط وهادىء".

اللعب لمنتخب المغرب:"ثقافتي مغربية ونتحدث اللغة العربية في المنزل ونأكل الطعام المغربي وأنا مسلم متدين، وشاهدت العديد من المباريات في المغرب مع والدي".

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وأوضح:"أول استدعاء لي مع المغرب كان عمري وقتها 14 سنة، لم يكن لدي الكثير لأفكر فيه، لاحقًا كانت هناك اتصالات مع إسبانيا لكني اخترت المغرب".

وأخيرًا تحدث حكيمي عن عشقه لريال مدريد، مؤكدًا امتنانه للنادي الإسباني الذي منحه الفرصة للنجاح في أوروبا، ولم يستبعد فكرة العودة له يومًا ما.