إنزاجي: حزين بسبب حكيمي، وصلاح ضمن الأفضل في العالم!

سيميوني إنزاجي المدير الفني لإنتر يتحدث عن نجوم العرب في أوروبا، ويؤكد أن صلاح ضمن الأفضل في العالم.

أكد سيميوني إنزاجي المدير الفني لإنتر على افتقاده للمغربي أشرف حكيمي في صفوف الفريق بعد رحيل الأخير لباريس سان جيرمان.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لصالح صحيفة "العين الإماراتية"، وتطرق خلالها للحديث عن وضع صلاح كأحد أفضل اللاعبين في العالم، وتحدث عن الثنائي رياض محرز وحكيم زياش.

ما الذي قاله إنزاجي عن محرز وزياش؟

أبدى إنزاجي إعجابه بالثنائي رياض محرز وحكيم زياش وبطريقة اللعب التي يلعبان بها سواء في أنديتهم أو منتخبات بلادهم.

وقال إنزاجي: "محرز وزياش من أكثر اللاعبين الذين تعجبني طريقة لعبهم، بالأخص محرز الذي يقدم مستويات كبيرة في مانشستر سيتي".

وأضاف: "لقد شاهدته عدة مرات، وبالرغم من المشاكل التي مر بها معهم إلا أن عودته كانت قوية، هو من أكثر اللاعبين الذين يصنعون الفارق".

ما الذي قال إنزاجي عن أشرف حكيمي؟

أكد المدير الفني لإنتر إنه يفتقد وجود أشرف حكيمي في صفوف الفريق، وأن اللاعب كان سيضيف الكثير لو كان متواجدًا في الوقت الحالي.

وقال: "أنا أفتقد حكيمي للغاية، لكنني كنت أعلم بالفعل أنه رحل إلى باريس سان جيرمان قبل حتى أن أتولى تدريب إنتر".

ما الذي قاله إنزاجي عن محمد صلاح؟

وتطرق للحديث عن صلاح وقال: "بالنسبة لي هو من أفضل اللاعبين في العالم، لقد شاهدته عن قرب عندما كنت أدرب لاتسيو وهو في روما".

وأردف عن تجديد عقده مع ليفربول: "هو لاعب رائع للغاية، عليه أن يفكر بقلبه قبل أن يتخذ خطوته المقبلة، وأن يختار الأفضل من أجل نفسه".

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