حكم أيرلندي يتعرض لقنبلة دخان بتصفيات الدوري الأوروبي

الحكم الأيرلندي أرنولد هانتر يتعرض لقنبلة دخانية في مباراة فريقي بودابست هوفند المجري وكرايوفا الروماني.

فيسبوك تويتر علي رفعت

شهدت مباراة فريقي بودابست هوفند المجري وكرايوفا الروماني في تصفيات الدوري الأوروبي حالات شغب كبيرة من قبل الجماهير.

جاء هذا ليتعرض حكم المباراة الأيرلندي أرنولد هانتر لقنبلة دخانية ألقتها الجماهير داخل الملعب، وانفجرت بجواره مباشرة مما هدد حياته.

وأوقف الحكم المباراة لما يقارب الـ ٣٠ دقيقة بسبب الأحداث التي لم تتوقف عند إلقاء قنبلة دخانية، حيث شهدت المواجهة مشاجرة بين لاعبي الفريقين.

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الأحداث بدأت قبل انتهاء المباراة بدقيقة واحدة فقط بالمشاجرة بين اللاعبين، وامتدت للمدرجات التي بدأت في إلقاء الأغراض على ملعب المباراة.

وكان لاعبي فريق هونفيد قد حاصروا مهاجم فريق كرايوفا كارلوس فورتيس بعد تدخل منه على الحارس زميلهم أتيلا بيرلا في نهاية اللقاء.

وكان فريق كرايوفا قد صعد للجولة الثالثة من تصفيات الدوري الأوروبي بعدما فاز بثلاث ركلات ترجيح مقابل ركلة وحيدة للضيوف الذين تقدموا باحتجاج رسمي للاتحاد الأوروبي على ما حدث في اللقاء وعلى عدم إلغائها.

جدير بالذكر أن تقارير صحفية مجرية كانت قد أكدت أن الشرطة رفضت اقتراح الحكم بإلغاء اللقاء لعدم ضمان سلامة الجماهير واللاعبين حال اتخاذ هذا القرار.