رسميًا - إنتر يعلن إصابة جودين

إنتر يعلن إصابة جودين في فخذه الأيسر واللاعب يخضع لفحوصات من أجل تقييم حالته

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

أعلن إنتر رسميًا إصابة نجمه الأوروجوياني دييجو جودين المنضم حديثًا إلى صفوفه على مستوى فخذه الأيسر.

وكان جودين قد شارك مع إنتر في أكثر من مباراة خلال الجولة التحضيرية والتي تضمنت المشاركة في كأس الأبطال الودية.

وعقب انتهاء البطولة، تعرض دييجو جودين لإصابة على مستوى فخذه الأيسر، الخبر الذي أعلنه إنتر عبر حسابه الرسمي على تويتر.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) August 2, 2019

وحسب ما أعلنه إنتر فإن إصابة جودين عبارة عن آلام في فخذه الأيسر ستجعله يخضع للفحوصات الطبية سريعًا للوقوف على خطورتها.

ولكن حسب الفحوصات الأولية فإن اللاعب يعاني من حمل زائد على العضلة ستبعده عن الملاعب لنحو أسبوع إلى أسبوع ونصف.

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يذكر أن دييجو جودين قد انضم إلى إنتر خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع أتليتيكو مدريد.