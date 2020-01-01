حكاية أول لقب دوري سعودي - الهلال لم يتسلم الكأس داخل الملعب!

أول دوري في المملكة العربية السعودية كان من نصيب الهلال، حيث شارك 8 فرق فقط.

نجح فريق نادي الهلال في أن يصبح أول فريقًا، يحقق لقب الدوري السعودي للمحترفين، في أول نسخة له موسم 1976-1977، بعد منافسة شرسة مع النصر صاحب المركز الثاني.

الهلال حسم اللقب بفارق نقطتين، حيث يحتل الصدارة برصيد 20 نقطة، بفارق نقطتين عن النصر صاحب المركز الثاني برصيد 18 نقطة، ثم الأهلي الثالث برصيد 16 والاتحاد الرابع بنفس رصيد النقاط.

ونستعرض خلال السطور التالية، أبرز ما شهدته تلك البطولة..

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حدث تاريخي

تلك النسخة شهدت حدثًا تاريخيًا في تاريخ الدوري السعودي، هو استلام نادي الهلال لكأس البطولة، في مكان غير الملعب.

نادي الهلال أصبح الفريق الوحيد الذي تسلم درع البطولة خارج الملعب، حيث استلمه في فندق زهرة الشرق، بالعاصمة السعودية الرياض، في ظل احتفال أقامه اتحاد كرة القدم.

نتائج الهلال

حقق الهلال الفوز على الرياض بهدف دون رد، ثم تعادل معه في مباراة الدور الثاني بهدف لمثله، وخسر من الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ثم فاز بهدفين دون رد.

تعادل الهلال مع الأهلي سلبيًا في مباراة الدور الأول، ليفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الدور الثاني، وفاز على القادسية ذهابًا وإيابًا، وانتصر على الشباب ذهابًا وإيابًا.

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لم يستطيع الهلال تحقيق الفوز على النصر خلال الدوري، حيث تعادل معه ذهابًا وإيابًا، وخسر من الوحدة قبل أن ينتصر عليه.

أول كابتن

أصبح عبد الله فودة الشهير بـ"العمدة"، هو أول كابتن في تاريخ نادي الهلال يحمل درع الدوري السعودي، في عهد إدارة الرمز الكبير صاحب السمو الملكي الامير هذلول بن عبد العزيز.