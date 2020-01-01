يسيء لسمعة الدوري السعودي - العدالة يصدر بيانًا يهاجم خلاله التحكيم

بيان رسمي من العدالة يهاجم خلاله التحكيم بالدوري السعودي

أصدر نادي العدالة بيانًا، يعبر خلاله عن استيائه من الأداء التحكيمي في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، مشيرًا إلى أنه يسيء إلى سمعة الدوري.

وجاء نص البيان كالآتي:

"نظراً لسلسلة السقطات التحكيمية التي كانت ولازالت ترافق مباريات نادي العدالة هذا الموسم، والتي ساهمت بشكل مؤثر على نتائج الفريق وترتيبه في سلم الدوري، كما أثرت على قيمة وسمعة دوري يحمل اسما غالياً علينا جميعاً وهو أسم ولي العهد".

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وتابع: "بالرغم من أننا تعاملنا مع كل هذا كما يمليه علينا الحدث من، التمسك بالروح الرياضية، وإحالة الأمر إلى أصحاب الشأن، الا أن شيئا لم يتغير بل أصبحت الأمور أكثر سوءاً".