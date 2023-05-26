حقيقة منع انتقال كريم بنزيما إلى الاتحاد بـ"قرار من فيفا"

أحمد فرهود
Karim Benzema Real Madrid 2022-23Getty Images
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جماهير الاتحاد عاشت ساعات من الرعب

كشف القانوني أحمد الشيخي، عن حقيقة توقيع "عقوبات رياضية" على نادي الاتحاد؛ بسبب قضية النجم البرازيلي إيجور كورنادو، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم.

تقارير صحفية أعلنت اليوم الجمعة، حرمان نادي الاتحاد من التعاقدات؛ بسبب المستحقات "المتأخرة" في صفقة التعاقد مع كورنادو، من نادي الشارقة الإماراتي، والتي تُقدر بـ2 مليون يورو.

ولكن، الشيخي نفى في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، توقيع أي عقوبة رياضية على العميد الاتحادي، أو حرمانه من التعاقدات.

وأشار القانوني الرياضي، إلى أن الإدارة الاتحادية، قامت بالاستئناف أمام المحكمة الرياضية الدولية "كاس"، لتخفيض قيمة المبلغ المالي المطلوب سداده في القضية؛ بعد أن نجحت في دفع جزء منه في وقتٍ سابق.

جدير بالذكر أن أنباء حرمان الاتحاد من التعاقدات؛ جاءت بعد ساعات قليلة من تأكيدات الإعلامي الرياضي خوسيه فيليكس دياز، على اقتراب النادي، من التوقيع مع النجم الفرنسي الكبير كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد الإسباني.

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