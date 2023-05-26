قرار رسمي يثير أزمة جديدة في الاتحاد بسبب كورنادو

فرمان رسمي من الاتحاد الدولي لكرة القدم

ضربة قوية تعرض لها نادي اتحاد جدة السعودي، بعد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بحرمان النادي من تسجيل اللاعبين بسبب أزمة إيجور كورنادو.

صاحب الـ30 سنة انضم للاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من نادي الشارقة الإماراتي، دون حصول الشارقة على مستحقاته الكاملة مقابل بيع اللاعب.

وقالت صحيفة "الرياضية" السعودية، إن الاتحاد الدولي أقر بحرمان الاتحاد من تسجيل لاعبين جدد بالميركاتو الصيفي المقبل، لحين سداد مبلغ 2 مليون يورو لصالح الشارقة.

وكانت قيمة الصفقة الكلية قد وصلت إلى 10 ملايين يورو على 3 دفعات، وهي الصيغة التي عجزت إدارة الاتحاد عن الالتزام بها، حيث دفعت الجزء الأول فقط بسبب الظروف المالية التي يمر بها النادي.

يذكر أن صانع الألعاب البرازيلي يعتبر من أهم الأوراق الرابحة بتشكيل المدرب نونو سانتو، حيث سجل 6 أهداف وصنع 13 في 31 مباراة بكل البطولات هذا الموسم.