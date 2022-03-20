حقوق الحيوان تهاجم فاردي بسبب بطريق وزرافة!

أعرب مهاجم نادي ليستر سيتي جيمي فاردي عن رغبته في شراء زرافة أو بطريق في منزله، حيث يراهم كحيوانات أليفة.

وكشف المهاجم أنه قد قدم استفسارات لشراء تلك الحيوانات، عند إطلاقه لكتاب عن الأطفال شارك فيه فاردي زوجته لكتابته.

فيما نصحت مجموعة "PETA" لرعاية الحيوانات فاردي بعدم الحصول على بطريق أو زرافة لعدم مناسبتهم كحيوانات أليفة لما يتطلع له المهاجم الإنجليزي.

ماذا قال فاردي؟

عند إطلاق كتاب الأطفال "سيدريك الكسلان الصغير ذو الحلم الكبير" الذي ساعد فيه فاردي زوجته لكتابته تحدث جيمي عن رغبته في الحصول على تلك الحيوانات.

حيث قال: "أعلم أن الأمر يبدو غريبًا حقًا، لكنني بحثت عن محاولتي شراء بطريق لأحصل عليه في الحديقة".

وأوضح: "إنها لطافة تلك الحيوانات، لم أشتر واحدة. ومع ذلك، أثناء البحث، اكتشفت كيفية شراء زرافة وجميع أنواع الحيوانات الغريبة بشكل قانوني".

ماذا قالت مجموعة "PETA"؟

في حين أنه من الصعب معرفة ما إذا كان من المفترض أن تؤخذ كلمات فاردي على محمل الجد أم لا.

كان المتحدث باسم "PETA" حريصًا على التوضيح إلى أنه لا ينبغي الاحتفاظ بالحيوانات الغريبة تحت أي ظرف كحيوانات أليفة.

حيث صرحت إيلسا ألين نيابة عن المنظمة: "جيمي فاردي يعرف بالتأكيد أنها ليست ألعابًا أو زينة حديقة".

واختتمت: "يعد بيع الحيوانات الغريبة أحد أكبر مصادر الأرباح الإجرامية في العالم، إنها الحيوانات التي تدفع الثمن".

جدير بالذكر أن ليستر سيتي يستعد لمواجهة مانشستر يونايتد في الثاني من أبريل المقبل في الجولة ال 21 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

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