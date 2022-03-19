يوفنتوس يحذر مانشستر يونايتد: كريستيانو رونالدو لا يفي بوعوده في البقاء

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن وجود حالة من القلق لدى مهاجم مانشستر كريستيانو رونالدو بعد تصريحات مدير نادي يوفنتوس ماوريتسيو أريفابيني بشأن رحيل اللاعب.

وكان المهاجم البرتغالي قد انضم إلى صفوف نادي مانشستر منذ بداية الموسم قادمًا من نادي السيدة العجوز بعد رحلة لم تكن طويلة في الملاعب الإيطالية.

أشارت بعض التقارير عن وجود نية لدى المهاجم المخضرم في الرحيل عن الشياطين الحمر في نهاية الموسم، حيث يُفترض أن اللاعب البالغ من العمر 37 عامًا غير سعيد بتقدم اليونايتد هذا الموسم.

لكن وفقًا لصحيفة "ديلي تلجراف"، فإن رونالدو سيستمر في أولد ترافورد الموسم المقبل، بغض النظر عما إذا كان يونايتد قد تأهل إلى دوري أبطال أوروبا أم لا.

وعلى الرغم من وجود تقارير تربط اللاعب بالرحيل مستقبلًا، فيبدو الآن أن النجم البرتغالي قرر متابعة ما تبقى من عقده مع نادي الشياطين الحمر.

ويعاني اليونايتد من ظروف صعبة هذا الموسم حيث خرج الفريق من دوري أبطال أوروبا هذا الأسبوع وخسر أمام أتلتيكو مدريد في مباراتين.

كما يواجهون معركة ضخمة مع أرسنال ووست هام وتوتنهام على المركز الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن الواضح أن رونالدو كان على وشك البقاء في يوفنتوس قبل أن يقرر الرحيل في اللحظات الأخيرة إلى مانشستر يونايتد بقيمة 20 مليون جنيه استرليني.

حيث قال أريفابيني لـ "Corriere dello Sport": "رأيت رونالدو متحمسًا في الأيام الأولى من الموسم التحضيري في يوفنتوس، واعتقدت أنه سيبقى، لكنه اتخذ بعد ذلك قرارًا مختلفًا ونعلم ما حدث".

فبالرغم من ثقة مدير يوفنتوس آنذاك ببقاء الدون، إلا أنه قرر الرحيل، وهو ما يعد أمر مشابه الآن، حيث أن تقرير التلجراف يشير باستمرار رونالدو بشكل طبيعي، لكن ما يحدث في قادم الأيام قد يكون مغايرًا على غرار ما حدث في نادي السيدة العجوز.

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