ريال مدريد يرد على أخبار ضمه لكيليان مبابي.

تحدث إيميليو بوتراجينو، رئيس العلاقات المؤسسة في ريال مدريد، في أول رد رسمي لمسؤولي ناديه عن رغبتهم في ضم الفرنسي كيليان مبابي.

بوتراجينو، اللاعب السابق في ريال مدريد، قال إن ناديه يكن كل الاحترام لمبابي وناديه باريس سان جيرمان.

ماذا قال بوتراجينو عن مبابي؟

تحدث مدير العلاقات المؤسسية في ريال مدريد عن ارتباط اسم مبابي بناديه وقال لقناة موفي ستار: "نحن لا نتحدث مع لاعبين ليسوا في ريال مدريد. لدينا احترام كبير لمبابي وباريس سان جيرمان".

لماذا سُئل بوتراجينو عن مبابي؟

يرتبط اسم مبابي بريال مدريد منذ فترة. لاعب باريس سان جيرمان لم يجدد عقده مع ناديه رغم انتهائه في الصيف المقبل ومحاولات ناديه التجديد له.

وتكثر التقارير عن رغبة مبابي في الانضمام لريال مدريد هذا الصيف ورغبة الفريق الإسباني في ضمه.

وكانت جماهير باريس سان جيرمان قد أطلقت صافرات استهجان ضد اللاعب أمس السبت قبيل مباراتهم مع ستراسبورج في الدوري الفرنسي.

كيف رأى بوتراجينو فوز ريال مدريد على ألافيس؟

دشن ريال مدريد موسمه في الدوري الإسباني بفوز خارج قواعده على ديبورتيفو ألافيس 4-1، وتطرق إيميليو للحديث عن الفوز وقال: "ليس فقط بسبب الأهداف ولكن لشعورنا بأن الفريق متحد. في الشوط الثاني كنا حاسمين، سجلنا 4 أهداف وكنا قادرين على تسجيل المزيد. الفريق ترك انطباعًا قويًا وأظهر تماسكًا في اللعب. نتيجة مستحقة".

ويدخل ريال مدريد موسمه الجديد دون عدد من عناصره التي غادرت الفريق، أبرزهم قلبي الدفاع رفاييل فاران المنتقل إلى مانشستر يونايتد والقائد سيرخيو راموس الذي انتقل بعقد انتقال حر إلى باريس سان جيرمان.

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