حفل زفاف يقرب كانتي من ريال مدريد

هل تحدث الصفقة؟

اشتعل فتيل أزمة بين نجولو كانتي، لاعب تشيلسي، ومدربه فرانك لامبارد على إثر رفض الأخير حصول الأول على إجازة لحضور حفل زفاف.

وبالنسبة لكانتي، فإنه لم يتفهم الأسباب التي جعلت لامبارد يرفض الأمر بشكلٍ قطعي، وبدأ اختلاف وجهات النظر بينهما في التصاعد ليصل إلى حد تفكير اللاعب في مغادرة ستامفورد بريدج.

هذا ما ذكرته صحيفة "Le Parisien" الفرنسية، والتي أشارت أيضًا إلى أن صاحب الـ29 عامًا لديه الرغبة في أن يرتدي قميص ريال مدريد في الفترة المقبلة.

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أحد المحفزات لكانتي للانضمام إلى الملكي هو أن الريال دائمًا ما كان الفريق المفضل له وهو صغير، إلى جانب الرغبة في العمل مع زين الدين زيدان، المثل الأعلى لأغلب لاعبي الجيل الحالي في فرنسا.

صحيح أن كانتي يشعر بالسعادة في تشيلسي وقد كشف ذلك في أكثر من مناسبة سابقة، غير أن تلك السعادة "ليست كبيرة" في الفترة الراهنة على حد وصف الصحيفة الفرنسية.

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الصحيفة أكدت في الوقت نفسه أن ريال مدريد لم يتخذ أي خطوات تجاه كانتي بعد، إلا أن زيدان بشكلٍ عام سيكون سعيدًا إن تمكن من تدعيم منتصف ملعبه بلاعب يمتلك صفات وخصائص مواطنه.

في كل الأحوال لن تكون الصفقة سهلة على الملكي وإن أراد كانتي الذهاب إليهم، فعقده مع النادي اللندني لا يزال ممتدًا حتى يونيو 2023 بينما مستقبل لامبارد نفسه مجهولًا إن استمر بنفس النتائج الأخيرة.

الجدير بالذكر أنه ورغم الاختلافات بين لامبارد وكانتي إلا أن الدولي الفرنسي كان جزءًا هامًا من تشكيلته هذا الموسم، حيث خاض 353 من أصل 360 لعبها البلوز حتى الآن في مختلف المسابقات.

كما تجدر الإشارة إلى أن أنطونيو كونتي قد حاول لم الشمل مع كانتي والتعاقد معه الصيف المنقضي لحساب إنتر، لكن تمسكت إدارة إبراموفيتش بلاعبها إلى جانب إعراب اللاعب نفسه عن سعادته بالتواجد مع كتيبة لامبارد.