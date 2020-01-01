رسميًا: الإعلان عن موعد كلاسيكو إسبانيا النهائي

موعد لا يعجب البعض..

أعلنت رابطة الدوري الإسباني بصورة رسمية عن تحديد موعد مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد ضمن الجولة السابعة من منافسات الليجا.

الكثير من الجدل أثير في الأيام الماضية عن الموعد الأكيد للكلاسيكو وسط تنبؤ بعض الصحف بإمكانية تأخير المباراة لمدة يوم لمنح الناديين فرصة متساوية للراحة.

لكن هذا لم يحدث، فقد تقرر أن تقام المباراة مساء السبت الموافق 24 أكتوبر 2020 على ملعب كامب نو في تمام الساعة الرابعة عصرًا.

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وتم اختيار موعد الرابعة عصرًا ليتماشى مع فارق التوقيت بين إسبانيا والدول الآسيوية التي تُعد المصدر الأول للدخل من حقوق البث التلفزيوني في العالم.

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ريال مدريد لن يكون سعيدًا بهذا الموعد على الإطلاق، فهكذا سيُمنح برشلونة راحة أطول منه بـ22 ساعة كونه سيلعب يوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا بينما يلعب الملكي يوم الأربعاء.

هذه ليست المرة الأولى التي يُلعب فيها الكلاسيكو عصرًا، وكانت آخر مباراة تلك التي سحق فيها البرسا ضيوفه بخمسة أهداف لهدف في موسم 2018-2019 وأقيل جولين لوبيتيجي من قيادة مدريد على إثرها.

الجدير بالذكر أن المباراة ستقام بين الغريمين بدون حضور جماهيري للمرة الأولى منذ مدة طويلة جدًا وذلك بسبب أزمة فيروس كورونا والخطر الصحي على المتابعين.