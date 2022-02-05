بداية "خفية" وثورة الأهلي .. هكذا أحكم موسيماني قبضته على مونتيري؟

رغم الظروف الصعبة والقاسية التي يمر بها النادي الأهلي، إلا أن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني؛ المدير الفني للمارد الأحمر، نجح في قيادته لتحقيق الفوز على فريق مونتيري المكسيكي، ليصل إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية المقامة في الإمارات.

الأهلي دخل المباراة وهو يعاني من غيابات كثيرة وبالجملة، سواء اللاعبين المتواجدين الآن مع المنتخب المصري بكأس الأمم الإفريقية المقامة في الكاميرون، أو الإصابات التي يعاني منها لاعبين آخرين.

بخطة مُحكمة وأداء رجولي وعمل فني كبير قدمه لاعبي الأهلي، استطاع المارد الأحمر أن يحقق الفوز وينتصر على مونتيري ويصعد إلى نصف نهائي المونديال.

أين الأهلي في الثلث الأول؟

بداية غير جيدة بالمرة في أول 20 دقيقة بالمباراة، مونتيري كانت له الأفضلية الكاسحة على الأهلي الذي ظهر بوجه شاحب، باستثناء فرصة واحدة فقط من هجمة مرتدة أهدرها أحمد عبد القادر.

الفريق الأحمر كان غائبًا عن المباراة بشكل كامل، سواء على المستوى الهجومي، أو حتى الدفاعي الذي ظهر بشكل مهتز جدًا، وذلك على أداء الثنائي ياسر إبراهيم ورامي ربيعة، وأيضًا المدافع الشاب محمد المغربي.

على صعيد الأظهرة، تألق الثنائي علي معلول ومحمد هاني منذ بداية المباراة، حيث قدما مستويات دفاعية وهجومية رائعة، خاصة التونسي معلول الذي شكل خطورة من الجهة اليسرى.

الأهلي كمان وكمان 👏



رد فعل المعلق على سعيد الكعبي @AlkaabiAs على هدف محمد هاني في شباك مونتيري 🗣



أجواء رائعة في استاد آل نهيان بنادي الوحدة 😍#المونديال_مع_جول pic.twitter.com/JfhE6GYyK4 — جول مصر - GOAL (@goaleg) February 5, 2022

الأهلي اكتفى بالدفاع فقط، وسط أداء غير جيد من محمد مجدي أفشة وحسين الشحات، وهو الذي تسبب في عدم صناعة الهجمات على مرمى مونتيري.

نشاط الأهلي وتحويل الهجمات السريع

بدأ الأهلي الاستفاقة بعد أول 20 دقيقة، حيث لعب المالي أليو ديانج دورًا كبيرًا في قطع الهجمات أمام فريق مونتيري، وبدأ في تمرير الكرة إلى الأمام.

طاهر محمد طاهر لعب بذكاء كبير، حيث استغل تحركات أحمد عبد القادر المميزة التي فتحت المساحات في الجهة اليسرى للأهلي، ليلعب الكرات العرضية من اليمين إلى اليسار نحو علي معلول.

معلول انطلق في أكثر من كرة، وأرسل عرضيات كانت خطيرة جدًا على مرمى مونتيري، وسط عدم استغلال للهجمات بالشكل الأمثل من جانب الشحات وطاهر محمد طاهر.

وجدنا في نهاية الشوط الأول تحسن كبير في أداء الأهلي، سواء على المستوى الدفاعي أو التحضير وتحويل الهجمات من اليمين إلى اليسار، والعرضيات التي شكلت خطورة على مرمى مونتيري.

ثورة لاعبي الأهلي على مونتيري

مع بداية الشوط الثاني، استثمر لاعبي الأهلي التراجع المكسيكي وواصلوا الهجمات الخطرة على مرمى مونتيري، وذلك بعد الدور الرائع الذي لعبه طاهر محمد طاهر.

وبعد أن سجل محمد هاني هدف الأهلي، تراجعت عناصر الفريق الأحمر بشكل كبير من أجل الدفاع واللعب على الهجمات المرتدة لتسجيل هدف آخر.

وبالفعل هاجم مونتيري الأهلي بشكل كبير جدًا، وهنا ظهر مدافعي الفريق الأحمر بمستوى رائع خاصة رامي ربيعة الذي حصل على لقب رجل المباراة من جانب مشجعي فريقه.

كاميرا جول 📹



طاهر محمد طاهر - لاعب الأهلي 🗣️



"قبل المجيء إلى الإمارات وحلمنا هو التأهل لنهائي كأس العالم للأندية". 🏆



"نافسنا من قبل على المركز الثالث، وطموحنا هذا العام تحقيق المركز الأول أو الثاني". 🥇#المونديال_مع_جول pic.twitter.com/R3QayE1Gd9 — GOAL Arabia (@GoalAR) February 5, 2022

وهنا بدأ الأهلي اللعب على التحولات من الدفاع إلى الهجوم، وبالفعل تم خلق أكثر من فرصة محققة للتهديف، ولكن لم يتم استغلالها بشكل جيد.

وظل الوضع كذلك حتى نهاية المباراة، وسط دفاع رائع من الأهلي، وإزعاج هجومي على دفاعات مونتيري، ليحقق الفريق الأحمر انتصارًا مهمًا ويصعد إلى نصف النهائي.

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