حضر بقبعة رعاة البقر.. مورينيو يكشف سر فشل "الطفل" ديباي في مانشستر يونايتد

تجربة كارثية للهولندي في الدوري الإنجليزي

أبدى جوزيه مورينيو مدرب روما، رأيه في السبب الذي أدى إلى فشل الهولندي ممفيس ديباي خلال تواجده مع مانشستر يونايتد.

ديباي كان أحد أبرز المواهب في أوروبا قبل انضمامه إلى مانشستر في 2015، ولكنه غادر الفريق بعد 18 شهرًا فقط.

ويأتي ذلك بسبب المستوى المتواضع للهولندي، ونجاحه في تسجيل 7 أهداف فقط في 53 مباراة مع الشياطين الحمر.

ماذا قال مورينيو؟

المدرب البرتغالي قال عن النجم المنضم حديثًا إلى برشلونة بالمجان:"قرأت شيئًا ما عن طريق واين روني أن ممفيس ذهب إلى إحدى مباريات الشباب للعب مع الأطفال فور انضمامه لمانشستر".

وأضاف:"سمعت أيضًا أنه وصل للملعب بسيارته رولز رويس الكبيرة، وارتدى قبعة رعاة البقر الخاصة به، وهذا يشرح طبيعة شخصية ديباي".

وتابع:"هو لاعب جيد وشخص محترف، بعض الناس ينظرون إليه كمجرد شخص يحب الحفلات فقط، ولكنه وصل إلى مرحلة النضج في ليون وهو ما يحتاجه اللاعبون في بعض الأحيان".

واستكمل:"أحيانًا يذهب بعض اللاعبين إلى أكبر الأندية بشكل مبكر، وهم ليسوا مستعدين للتعامل مع هذا الموقف، وأحيانًا يفقدون إحساسهم بالواقع ويصبحون طفوليين بعض الشيء".

ماذا قال عن انتقاله إلى برشلونة؟

مورينيو قال خلال حديثه مع شبكة "توك سبورت":"كانت خطوة رائعة له عندما قرر الذهاب إلى ليون، الآن سيذهب إلى برشلونة وهو ناضج وفي سن جيد".

وأوضح:"أعتقد أن ثقافة كرة القدم في برشلونة ستساعده على العيش لفترة طويلة في هذا الجزء المهم من مسيرته".

كيف كانت تجربة ديباي مع ليون؟

صاحب الـ27 سنة لعب 178 مباراة مع ليون في كل البطولات، نجح في تسجيل 76 هدفًا وصنع 55، في دليل كبير على تطور مستواه.

وخلال بطولة يورو 2020 الحالية، لعب ديباي 4 مباريات، أحرز خلالهم هدفين وقام بتمريرة حاسمة، قبل خروج هولندا من دور الـ16 أمام التشيك.

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