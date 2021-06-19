ديباي في برشلونة.. حل وورطة ومستقبل رمادي لفاتي!

نادي برشلونة يعلن عن صفقة ممفيس ديباي، لكن كيف سيكون شكل الهجوم في النادي الكتالوني؟

ليس كل صفقة يعلن عنها ناديك هي إضافة له، ربما تحمل المزيد من المشاكل التي تتراكم بالفعل عليه منذ أشهر طويلة.

تلك العبارة قد تنطبق على الهولندي ممفيس ديباي لاعب ليون المنتقل مجانًا لبرشلونة في الساعات الأخيرة.

ديباي قد يكون الحل وقد يكون أحد أسباب المشاكل الإضافية في برشلونة، ذلك ما سنعرفه في الأشهر المقبلة، لكن دعونا حتى يحين ذلك الوقت ننظر للصفقة من كل الزوايا الممكنة.

مزايا ديباي ودوره الأفضل!

فنيًا يجيد ممفيس ديباي استخدام جسده ويستطيع اللعب بشكل جيد وظهره لمرمى الفريق الخصم، مثله مثل سيرجيو أجويرو.

لكن ديباي يتميز في جانب واحد وهو خطورته خارج منطقة الجزاء، فهو في الأساس جناح يفضل التواجد على الخط ومنه يقطع لقلب الملعب وهنا تظهر الخطورة الحقيقية له حيث يحب الحرية في التمركز.

وفي منتخب هولندا صنع وسجل العديد من الأهداف بتلك الطريقة، بالرغم من أن معظم أهدافه تحت قيادة رونالد كومان جاءت عندما لعب كرأس حربة.

فوق ذلك، فكومان يعرف ديباي جيدًا سواء على المستوى الفني أو الشخصي، مما يعطينا إيحاء أن الرجل يفضل اللاعب فقط من أجل راحته على المستوى الفني، ويرفض المخاطرة بالتعامل مع لاعب آخر للمرة الأولى.

لكن هناك ميزة أخرى لا يمكن غض النظر عنها فيما يتعلق بقدوم ديباي لبرشلونة لو تم، فالنجم الهولندي اللاعب الأول الذي يستطيع القيام بمهام الجناح الأيسر دون مشاكل الذي يدخل برشلونة منذ رحيل نيمار، عكس ديمبيلي أو جريزمان وغيرهم من النجوم، فهل ينجح أخيرًا في تعويضه؟

برشلونة يعلن رسميا عن ضم ممفيس ديباي لصفوف الفريق 🇳🇱pic.twitter.com/lHh6ZqI7gt — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 19, 2021

ورطة فاتي

في وجود ممفيس ديباي سيكون دور فاتي أقل، بالرغم من كل الإمكانيات الفنية التي يملكها النجم الإسباني، وبالرغم من ثقة رونالد كومان فيه.

بعد أن جاء سيرخيو أجويرو أصبحت المنافسة على مركز رأس الحربة أكثر صعوبة، والآن بقدوم ديباي أصبح الحديث عن منافسة في الجناح صعبًا أيضًا.

فاتي غاب عن الملاعب لمدة عام بسبب الإصابات، وعند عودته ستكون كفة ديباي الذي يلعب الآن في بطولة أوروبا مع هولندا أرجح في المشاركة لعوامل الجاهزية.

نعمة أم نقمة؟!

رأينا رونالد كومان في عدة مناسبات يقوم بأشياء غريبة في تشكيل فريقه عندما يتأخر في النتيجة فنجده يلعب بخمس وست لاعبين في الخط الأمامي على حساب وسط الملعب والدفاع.

والآن بعد أن أصبح يملك ليونيل ميسي وأنطوان جريزمان وعثمان ديمبيلي وانسو فاتي وسيرخيو أجويرو وممفيس ديباي، وضف لهم مارتن برايثوايت وفيليبي كوتينيو، سيكون لديه قدرة أوسع على تحقيق أحلامه بالهجوم الكاسح!

بعيدًا عن السخرية، هل سيستطيع كومان التعامل مع كل هؤلاء النجوم في خط الهجوم دون التخلي عن مجموعة لا بأس منها منهم.

هجوم الفريق أصبح يعج بالأسماء، فمن سيحصل على فرصته كاملة ومن سيتعرض للظلم ومن يجب أن يغادر قبل بداية الموسم؟!

وهل ستكون الكثرة العددية في الخط الأمامي نعمة لكومان من جانب التنوع في الخصائص والإمكانيات، ما سيساعده على مرونة خططية كبيرة؟ أم ستكون نقمة تنقلب على برشلونة في الأشهر المقبلة بالأزمات؟

أزمة لكوتينيو؟ّ!

النجم البرازيلي الذي يمر بأسوأ مراحل مسيرته الكروية في صفوف برشلونة، تضيف تلك الصفقة لمشاكله هناك.

ديباي بما يحب من حرية في المركز سيتعارض تواجده مع وجود جريزمان وكوتينيو، وللفرنسي أفضلية واضحة على الثنائي الآخر.

ربما يكون قدوم ديباي هو القشة التي تنهي مسيرة كوتينيو في برشلونة، ذلك ما سنعرفه خلال أسابيع الانتقالات.

لا حجة لكومان

في الوقت نفسه الذي حصل فيه كومان على الدعم من قبل إدارة النادي وأعلنوا الثقة فيه للاستمرار في الموسم المقبل حصل المدير الفني على معظم الصفقات التي طلبها.

فيما عدا جورجينيو فاينالدم نال كومان فرصته لدعم كافة المراكز في الفريق حتى الآن، وسيكون الآن عليه الضغط لتحقيق النتائج والبطولات.