بعد 25 عامًا بالملاعب - حسين عبد الغني يستقر على موعد اعتزاله

حسين عبد الغني يعتزل كرة القدم

استقر حسين عبد الغني، الظهير الأيسر لفريق الأهلي، إعلان اعتزاله كرة القدم، بعد 25 عامًا داخل المستطيل الأخضر، وذلك عقب مباراة فريقه القادمة أمام الجندل.

الأهلي سيواجه الجندل مساء يوم الثلاثاء المقبل، في دور الـ64، ضمن منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين.

وأشارت صحيفة "البلاد" السعودية إلى أن عبد الغني قرر وضع حد لمسيرته في الملاعب، واتخذ قرارًا بالاعتزال، بعد فترة طويلة في الملاعب.

عبد الغني انضم للأهلي عام 1995، وحقق معه الكثير من الألقاب، قبل الاحتراف في صفوف فريق نيوشاتل السويسري مطلع موسم 2009/2010.

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وبعدها انتقل عبد الغني إلى صفوف النصر، الذي حقق معه 3 ألقاب، لينتقل إلى فريقيا فيريا البلغاري الذي تألق معه ليعود إلى الدوري السعودي من بوابة أحد.

وبعد موسم واحد في صفوف أحد، انتقل حسين عبد الغني في صيف 2019 إلى الأهلي.