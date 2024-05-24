نجم النصر يقود الوسط ولاعب مفاجأة سحب بساط سالم الدوسري .. "رسوب" الاتحاد والأهلي في تشكيل الأفضل لدوري روشن 2024

من هم أفضل 11 لاعبًا في دوري روشن السعودي 2023-24؟

SHAHID

"كرة القدم عبارة عن مسرح كبير يحتاج إلى فنانين للإبداع فيه"؛ لذلك فإن اللاعب المتألق فقط، هو من يلفت الانتباه إليه، ولا يُمكن لأي مشجع أن يختلف عليه، سواء كان ينشط في فريقه، أو في النادي المنافس.

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ودوري روشن السعودي للمحترفين مثل باقي المسابقات؛ برز فيه بعض النجوم، في الوقت الذي خيب آخرون، الآمال التي كانت معقودة عليهم، في بداية الموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

لكن.. يُمكن القول إن البطل دائمًا هو من يخرج إلينا أفضل اللاعبين؛ وهو ما فعله الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، الذي سيطر على "تشكيل الأفضل"، في مسابقة دوري روشن السعودي، خلال الموسم الحالي.

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الهلال توّج بلقب دوري روشن السعودي 2023-2024، بعد أداء أكثر من رائع، تفوق فيه على كافة الأندية؛ خاصة الغريم النصر وحامل لقب الموسم الماضي الاتحاد.

وبعيدًا عن الهلال.. أثبت نجوم آخرين في فرق دوري روشن المختلفة، قيمتهم الفنية الكبيرة، التي تجعلهم يستحقون مشاركة لاعبي الزعيم، في "التشكيل الأفضل".

وتستعرض النسخة العربية من موقع "GOAL"، التشكيل الأفضل في الموسم الرياضي الحالي 2023-2024، بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين..