أموال في الهواء .. موسم 2023-2024 يكتب نهاية المهاجم الصريح والسر عند أنشيلوتي!

ظاهرة غريبة تنتشر بوضوح في أوروبا

بعيدًا عن هاري كين وكيليان مبابي وإرلينج هالاند وباقي النماذج القليلة الناجحة، سنجد أن مركز المهاجم الصريح أصبح على وشك الانقراض على مستوى العالم، وذلك بسبب قلة العناصر المميزة والمواهب الاستثنائية.

صفقات هجومية بالجملة تم إبرامها على مدار السنوات الماضية، والمحصلة صادمة لتؤكد حقيقة أن المواهب الفذة في هذا المركز أصبحت تتلاشى بشكل واضح.

شخص واحد فقط هو من نجح في التغلب على هذه المشكلة، وهو المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، الذي واجه كرة القدم الحديثة بأساليبه البسيطة التي تثبت نجاحها في مناسبة تلو الأخرى.

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أموال في الهواء

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دعونا نتحدث عن المشكلة الرئيسية قبل التطرق إلى التغلب عليها، لننظر على وجه التحديد نحو مسابقة الدوري الإنجليزي وكبار البطولة مثل آرسنال ومانشستر يونايتد وتشيلسي وليفربول وتوتنهام.

مانشستر سيتي حالة خاصة ولديه إرلينج هالاند الذي يتكفل بالفتك بالخصوم وسجله التهديفي يتحدث عن نفسه، بإحراز 90 هدفًا في 97 مباراة بقميص الفريق حتى الآن.

ولكن ماذا عن منافسه التقليدي آرسنال؟ المدفعجية يعانون مع جابرييل جيسوس الذي جاء من سيتي بـ52 مليون يورو ولم يثبت نفسه كهداف، ليلعب بدلًا منه كاي هافيرتس الذي لا يعتبر كمهاجم من الأساس.

وأما مانشستر يونايتد فهناك راسموس هويلند، الصفقة الغامضة من أتالانتا بـ73 مليون يورو، وداروين نويز كارثة ليفربول الذي دفع الريدز من أجله 85 مليونًا، وفي تشيلسي هناك نيكولاس جاكسون الذي تحول إلى أضحوكة مع البلوز.

وهناك أيضًا توتنهام الذي تخلى عن هاري كين لصالح بايرن ميونخ، لتسنح الفرصة لريتشارليسون الذي جاء من إيفرتون بمقابل ضخم، ولكنه فشل في إثبات ذاته.

نحن هنا نتحدث عن الدوري الإنجليزي الذي شاهدنا فيه ديدييه دروجبا وتييري هنري وواين روني وفيرناندو توريس ومايكل أوين بنفس التوقيت، ليكون مهاجمه الأول هالاند مع منافسة من بعيد لأولي واتكينز وأليكساندر إيزاك.

وحتى في برشلونة، سنجد أن النادي تعرض إلى "مقلب الموسم" بالتعاقد مع فيتور روكي لخلافة المتخبط روبرت ليفاندوفسكي، بينما يستسلم أتلتيكو مدريد لحقيقة أن "ملك الأوفسايد" ألفارو موراتا هو مهاجمه الرئيسي.

وأما بالنسبة لفرنسا، فقد حاول باريس سان جيرمان التعامل بذكاء مع الرحيل المحتمل لكيليان مبابي وهو ما حدث بالفعل، ليتعاقد مع راندال كولو مواني من آينتراخت فرانكفورت بـ95 مليون يورو وجونسالو راموش من بنفيكا بـ65 مليونًا، لتكون المحصلة صادمة، لأن الثنائي لا يمكنه تقديم 30% مما يفعله مبابي.

وعلى الجانب الفردي سنجد صفقات أخرى أرهقت خزائن الأندية، مثل روميلو لوكاكو إلى تشيلسي بـ113 مليون يورو، تيمو فيرنر للبلوز أيضًا بـ53 مليون يورو، وذلك دون الخروج بالفائدة المطلوبة، وكذلك دوشان فلاهوفيتش الذي لم يفعل نصف ما توقعته منه الجماهير مع يوفنتوس.

الحل عند أنشيلوتي

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عندما رحل كريم بنزيما عن ريال مدريد خلال الميركاتو الماضي منضمًا إلى الاتحاد السعودي، قال الجميع إن الميرينجي بحاجة إلى مهاجم كبير وإلا سيخسر كل شيء.

فلورنتينو بيريز رئيس النادي لم يستمع، واتفق مع أنشيلوتي على التمسك بحلم التعاقد مع كيليان مبابي والتقشف قليلًا بعد ضم جود بيلينجهام، والاكتفاء بصفقة إعارة بضم المهاجم المغمور خوسيلو من إسبانيول.

أنشيلوتي خلق توليفة هجومية تضم بيلينجهام الذي تحول إلى هداف قدير، ومعه فينيسيوس جونيور ورودريجو، بمساعدة خط الوسط، مع الاعتماد على خوسيلو في بعض الفترات كلاعب بديل.

وكانت النتيجة هي الفوز بالدوري الإسباني والسوبر المحلي، والتأهل إلى المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا على حساب بايرن ميونخ في نصف النهائي، وهي المواجهة التي لعب فيها خوسيلو دور البطولة وسجل هدفي التأهل في الإياب، ليصعد الفريق للعب أمام بوروسيا دورتموند على ملعب ويمبلي يوم 1 يونيو القادم.

خطة محكمة للتعامل مع تأجيل صفقة مبابي قام بها أنشيلوتي، والذي يبدو أنه قدم البديل بدون قصد إلى عمالقة أوروبا، لتكون الرسالة أنه ليس من الضروري التعاقد مع مهاجم هداف، لو كان بإمكانك تسجيل الأهداف الكافية للفوز بالمباريات وحصد الألقاب بتوليفتك الخاصة!

ربما تجد أحدهم يتألق في الدوري الهولندي أو البرتغالي أو الألماني والفرنسي، ولكن لا تنخدع كثيرًا، اللعب على أعلى المستويات يختلف تمامًا عن هذه المسابقات، ودروس الماضي لا يوجد أكثر منها ولعل داروين هو النموذج الأكثر وضوحًا!