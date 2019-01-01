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كأس آسيا

حسن سهيل : منتخبات آسيا أصبحت أقوى والإمارات ستظهر بشكل أفضل

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وجود تطور كبير في مستوى منتخبات قارة آسيا في الفترة الأخيرة

ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

كشف حسن سهيل، المشرف على منتخب الإمارات، على  قوة المنتخبات المشاركة في النسخة الحالية من كأس آسيا 2019، والمقامة حالياً في الإمارات.

مسؤول المنتخب الإماراتي أشار في تصريحات تلفزيونية إلى وجود تطور كبير في مستوى منتخبات قارة آسيا في الفترة الأخيرة.

سهيل قال في تصريحاته لقناة "دبي الرياضية" : "أشكر لاعبي الإمارات على تصدر المجموعة والتأهل، رغم أن الأداء لم يكن مرضياً".

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وأضاف حسن سهيل حديثه عن الدوري المقبل وقال : "إن شاء الله في دور الـ16 يتحسن الأداء ويصبح أفضل، أعلم أن اللاعبين يمتلكون المزيد ليقدموه".

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وتأهل منتخب الإمارات في صدارة المجموعة الأولى، للدور ثمن النهائي لمنافسات بطولة كأس آسيا 2019، المقامة على أرضه حتى الأول من فبراير المقبل.

وأنهى سهيل تصريحاته : " بالطبع هناك بعض النواقص في أداء منتخب الإمارات، وأعتقد أن هناك فرصة لأي لاعب لم يقدم المستوى المطلوب منه لكي يراجع نفسه ويعالج الأخطاء".

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