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كأس آسيا

فهد الهريفي يُطالب بيتزي باستغلال سرعة فهد المولد

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طالب بيتزي بضرورة مباغتة الخصوم بجمل متفق عليها واستغلال سرعة فهد المولد

ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

عبر فهد الهريفي اللاعب السعودي الدولي السابق عن عدم رضه على طريقة لعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم تحت قيادة المدير الفني الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي.

الهريفي في تصريحاته لصحيفة "الرياضية" طالب بيتزي بضرورة مباغتة الخصوم بجمل متفق عليها واستغلال سرعة فهد المولد.

ويرى الهريفي عدم وجود انضباط تكتيكي للمنتخب السعودي، وبرر ذلك بأن بيتزي يعتمد على الاستحواذ السلبي للكرة وتراجع لاعبي خط الوسط لتسلم الكرة وعدم استغلال المساحات الفارغة.

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وعن أقوى الخطوط الموجودة في صفوف الأخضر قال الهريفي أن خط وسط الأخضر هو الأقوى، لكنه يجب أن يعمل بشكل أقوى هجومياً.

وأنهى الهريفي تصريحاته ليشير إلى أن تحركات فهد المولد في دفاعات المنافسين أصبحت بلا جدوى بعد أن قتلت، وإن كان الاستحواذ إيجابياً لحققنا نتائج أكثر إيجابية من التي حققناها في الدور الأول".

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