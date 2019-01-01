حسن الهيدوس يتوقع كلاسيكو صعب أمام الريان، ويُوجه رسالة لجماهير السد

مباراة منتظرة في الجولة القادمة من دوري نجوم قطر

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

توقع حسن الهيدوس نجم السد ومنتخب قطر مباراة صعبة أمام الريان في كلاسيكو دوري النجوم القطري.

وأجرى اللاعب حوارًا مطولًا مع موقع مؤسسة دوري نجوم قطر قبل مواجهة الريان في الجولة الـ16 من البطولة، وقد بدأ حديثه مؤكدًا صعوبة اللقاء وأهمية الفوز وحصد النقاط الثلاثة للحفاظ على الصدارة.

قبل أن يُوجه رسالة لجماهيره قائلًا "جماهير الزعيم هي الداعم الأول لنا في كل البطولات، وننتظرهم بقوة في مباراة كلاسيكو قطر المقبلة من أجل تحقيق الفوز".

وأضاف حول تأثير فوز المنتخب القطري بكأس آسيا 2019 الشهر الماضي "تأثير فوز المنتخب ببطولة كأس آسيا كبير وأعطى ثقة مميزة للاعبين في كل الجوانب، وأتمنى أن نستغل هذه الثقة للفوز بكل البطولات".

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"هدفنا من بداية الموسم هو عودة لقب الدوري لقلعة الزعيم وسوف نسعى لذلك بكل قوة، المنافسة مع الدحيل صعبة وأتوقع استمرار المطاردة حتى الجولة الأخيرة، نحن ننظر لأنفسنا فقط وأهمية الفوز بكل المباريات للتتويج باللقب".

وحول قدرة السد على الحسم رغم صفقات الريان الجديدة، قال الهيدوس "كل مباراة لها ظروفها وسنعمل على أن نكون في أفضل جاهزية لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط. الفريق ككل في كامل التركيز من أجل الفوز وسيكون هو هدفنا أمام الريان من أجل البقاء في صدارة الدوري".