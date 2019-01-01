ذكريات 2016 تدعم النصر أمام باختاكور

مباراة صعبة وحاسمة في مشوار النصر الآسيوي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يستعد النصر الإماراتي لمواجهة باختاكور الأوزبكي مساء اليوم ضمن الملحق الآسيوي المؤهل لدوري أبطال آسيا 2019.

ورغم التاريخ السلبي للفريق في دوري أبطال آسيا، إذ خاض 27 مباراة خسر 15 منهم ولم يفز سوى في 7 مباريات وتعادل في 5، إلا أن المشاركة الأخيرة له عام 2016 تدعمه نفسيًا بشكل كبير، خاصة أن جيل لاعبي الفريق الحالي هم ممن لعبوا قبل 3 سنوات.

وخاض النصر بطولة ممتازة عام 2016 حين كاد أن يصل إلى نصف النهائي لولا مشكلة اللاعب البرازيلي فاندرلي، لكن المهمة اليوم لن تكون سهلة خاصة أنها أمام منافس ظهر في البطولة 16 مرة منذ عام 2000.

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وكان النصر قد تأهل لهذه المرحلة بحلوله رابعًا في دوري الخليج العربي الموسم الماضي، وهو ما حدث بالضبط عام 2013 حين التحق بالبطولة عبر الملحق الذي هزم خلاله لوكومتيف الأزوبكي بنتيجة إجمالية 3-2 ليتأهل لدور المجموعات، وقد أحرز لاعب الفريق الحالي حبيب الفردان أحد أهداف المباراة.

يُذكر أن النصر الذي لا يُقدم مستويات ونتائج جيدة في الدوري المحلي شارك في دوري أبطال آسيا 4 مرات من قبل، كان أفضلها مشاركة عام 2016.