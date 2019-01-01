حسن إبراهيم يُجدد عقده مع شباب الأهلي

اللاعب كان مطلوبًا في الشارقة

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

نجح شباب الأهلي دبي في التوصل لاتفاق مع لاعب وسطه "حسن إبراهيم" حول تجديد العقد الذي يربطهما معًا لثلاث سنوات إضافية.

وانتهى عقد اللاعب صاحب الـ28 عامًا بنهاية الموسم الأخير، وقد تلقى عدة عروض من أندية دوري الخليج العربي الإماراتي أبرزها الشارقة.

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ودخل المسؤولون في شباب الأهلي في مفاوضات مكثقة مع لاعب الوسط المتميز لتجديد عقده بهدف الحفاظ على العناصر الأساسية للفريق للموسم القادم، وقد نجحت تلك المفاوضات أخيرًا وانتهت بالنهاية السعيدة.

يُذكر أن شباب الأهلي يسعى الموسم القادم للمنافسة الجادة على لقب دوري الخليج العربي وللحفاظ على لقبه في بطولة الكأس، كما سيشارك "الفرسان" لدوري أبطال آسيا.