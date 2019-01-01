لجنة دوري المحترفين تُحدد موعد قرعة كأس ودوري الخليج العربي

قرعة الموسم الجديد في الإمارات

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلنت لجنة دوري المحترفين الإماراتية عن تنظيم قرعة بطولات الموسم الجديد 2019-2020 يوم الخميس القادم والموافق الـ20 من يونيو الجاري.

وأوضحت اللجنة أنه سيتم في البداية سحب قرعة كأس الخليج العربي، ومن ثم قرعة دوري الخليج العربي، وذلك في قاعة المؤتمرات الصحفية باستاد آل مكتوم بنادي النصر.

ويُتوقع أن ينطلق الموسم الجديد في كرة القدم الإماراتية بمباراة كأس السوبر بين الشارقة بطل الدوري وشباب الأهلي بطل الكأس في نهاية أغسطس، على أن تنطلق بطولة كأس الخليج العربي في الأسبوع الأول من سبتمبر.

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أما بالنسبة لدوري الخليج العربي الإماراتي، فمن المتوقع أن تُقام مباريات الجولة الأولى في منتصف سبتمبر.

يذكر أن ناديي خورفكان وحتا تأهلا إلى دوري الخليج العربي الموسم المقبل، بينما هبط كل من الإمارات ودبا إلى دوري الدرجة الأولى.