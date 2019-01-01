حسام غالي: أطمح لرئاسة الأهلي، ودعمي للخطيب متواصل

المسؤول البارز في الجونة يتحدث عن عديد الأمور

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

قال حسام غالي أنه يطمح ليكون رئيس النادي الأهلي مستقبلًا، لكن مع التأكيد على دعمه للرئيس الحالي محمود الخطيب حال ترشحه للانتخابات القادمة.

وكان غالي قد عُين منسقًا للجنة الكرة في الأهلي لكنه رحل بعد أشهر قليلة نتيجة خلاف مع إدارة النادي برئاسة الخطيب الذي دعمه بقوة في انتخابات الرئاسة الأخيرة أمام محمود طاهر.

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ويعمل لاعب الأهلي السابق حاليًا ضمن الكادر الإداري في نادي الجونة، وقد أبدى استعداده للعودة للأهلي وخدمته في أي وقت وظروف لكن مؤكدًا في نفس الوقت أنه يحترم تعاقده مع الجونة وباقٍ معه.

وأضاف غالي عن علاقته بالخطيب في تصريحاته لقناة تايم سبورت "أتواصل مع الخطيب بالرسائل فقط في المناسبات، لكن لا اتصالات هاتفية بيننا".

"لست غاضبًا من الخطيب، هو رمزنا. ما حدث هو مجرد اختلاف في وجهات النظر وقد فضلت الانسحاب في هدوء. هناك ممن لا يرحب بوجود شخص صريح وواضح مثلي في النادي، ويرى ذلك مزعجًا بالنسبة له، فهو لا يُفضل الالتزام والوضوح".

ومجيبًا على سؤال حول استمرار دعمه للخطيب في الانتخابات القادمة، قال "الخطيب رمز النادي وجمهور الأهلي، سأسانده بالطبع. بالتأكيد لن أترشح ضده في أي انتخابات".

غالي تحدث عن رؤساء النادي السابقين قائلًا "أحب آل سليم، تعاملت مع صالح وطارق سليم وتعلمت منهما الكثير. أعشق مدرسة حسن حمدي في الإدارة، وأظن أن الكل شعر بقوته وقدرته على إدارة النادي".

أضاف "لم أتواصل مع محمود طاهر بعد الانتخابات، وليس لي خصومة معه أو مع أحد. لا أتواصل مع مجلس إدارة الأهلي باستثناء خالد مرتجي، نتبادل معًا الحديث بصورة ودية لأن علاقتي معه قوية منذ كنت لاعبًا في الأهلي".