عرض مصري لضم عمرو وردة من باوك

هل تتم الصفقة المنتظرة؟

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يبدو أن عمرو وردة في طريقه ليكون آخر اللاعبين المصريين العائدين من رحلة الاحتراف الخارجي للعب في الدوري المصري.

إذ أفادت التقارير الصحفية المتابعة لسوق انتقالات الدوري المصري أن نادي بيراميدز يدرس التقدم بعرض رسمي لضم وردة من باوك اليوناني.

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وقد رُشح اللاعب المصري للمدرب الفرنسي سيباستيان ديسابر بواسطة ممدوح عيد، المدير التنفيذي لبيراميدز ووكيل عمرو وردة، وقد رحب بهذا الخيار.

ويسعى مسؤولو بيراميدز لضم صاحب الـ25 عامًا على سبيل الإعارة للموسم القادم، خاصة بعد قرار باوك بعدم استدعائه لمعسكر هولندا الإعدادي للموسم القادم.

وأشارت عدة تقارير أن باوك قرر بالفعل التخلي عن لاعب الأهلي السابق بعد أحداث معسكر منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا، حيث اتهم اللاعب بالتحرش بعد نشر فيديو خارجي له عبر السوشيال ميديا.

يُذكر أن بيراميدز كان قد أعلن ضم الثنائي أحمد علي من المقاولون العرب وإسلام عيسي من المصري البورسعيدي هذا الصيف، فيما تخلى عن عدد من اللاعبين أبرزهم كينو بانتقاله للجزيرة الإماراتي.