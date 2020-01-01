حسام عاشور: لم أخن الأهلي وهناك قلة تشوه صورتي أمام الجماهير

لاعب وسط الأهلي السابق تحدث عن أزمته مع القلعة الحمراء وتركي آل الشيخ.

أكد حسام عاشور، لاعب النادي الأهلي السابق، على أن هناك شخص تسبب في أزمة بينه وبين تركي آل الشيخ، الرئيس الشرفي السابق للقلعة الحمراء.

عاشور قال خلال تصريحات عبر قناة "صدى البلد" الفضائية: "هناك قلة قليلة تحاول تخويني وتشويه صورتي أمام جماهير الأهلي، وهناك شخصًا تسبب في أزمتي مع تركي آل الشيخ".

لاعب الأهلي السابق تابع: "أحد الأشخاص قام بتسجيل مكالمة هاتفية لي، وأرسلها إلى تركي آل الشيخ، الذي أتمنى له الشفاء، لأنه وقف معي منذ البداية، وأتمنى أن لا يكون حزين مما حدث".

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حسام عاشور أردف: "مواقع التواصل الاجتماعي تسببت لي في أزمات وأيضًا تضخيم الأمور، والأهلي هو بيتي ولم يحدث لي أي أزمة مع أي شخص بالقلعة الحمراء طوال الـ16 عامًا الماضية".

وواصل: "مستحيل أن أخطأ في النادي الأهلي، وهل يجب أن "أقوم بالملاوعة" لكي أظهر بشكل اللاعب الجيد؟ أوجه سؤالًا للجميع حسام عاشور خان النادي الأهلي في ايه؟".

واستطرد قائلًا: "بعض الأشخاص في إدارة الأهلي طلبوا مني التوجه إلى تركي آل الشيخ، وطلبت منه مباراة اعتزال ولم يتأخر عني في شيء، فكيف لا أشكره على اهتمامه بي؟".

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واختتم عاشور تصريحاته قائلًا: "بعض الأشخاص (قلة قليلة) تتربص بي، ويريدون تشويه صورتي أمام جماهير النادي الأهلي، لم أخن الأهلي، ما فعلته فقط هو أنني شكرت تركي آل الشيخ".

وكان النادي الأهلي قد أصدر قرارًا بانتهاء علاقته مع حسام عاشور، بسبب خروج الأخير بتصريحات أغضبت مسؤولي القلعة الحمراء. "التفاصيل هنا"