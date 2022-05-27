حرب كلامية بين تيري وفيرديناند تفتح جروح العنصرية القديمة

تراشق بالاتهامات بين الأسطورتين

تورط ريو فيرديناند أسطورة مانشستر يونايتد السابق مع نظيره في تشيلسي جون تيري، في حرب كلامية حادة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وكان نجم الشياطين الحمر قد اختار أسطورة البلوز في المركز الخامس، ضمن قائمته لأفضل المدافعين في تاريخ الدوري الإنجليزي.

وقام بمناقشة ذلك مع فيرجيل فان دايك نجم ليفربول الحالي، والذي قام هو الآخر باختيار نيمانيا فيديتش وياب ستام في المقدمة على تيري.

ماذا حدث بين تيري وفيرديناند؟

مدافع تشيلسي السابق قرر الرد على اختياره بهذا المركز، بنشر قصة على حسابه بموقع "إنستجرام" يظهر من خلالها أرقامه المذهلة، معلقًا عليها "الإحصائيات لا تكذب".

وهو ما أدى إلى نشوب حرب كلامية بينهما على "تويتر" حيث صرح فيرديناند بأن تيري كان محظوظًا بتواجده في القائمة من الأساس، خاصة بعد قضية العنصرية التي تورط فيها مع شقيقه.

@JohnTerry26 The moment one has to start pushing their own records and stats it’s really time to start addressing the fragile ego.

Your lucky I even put you in the top 5 after the racism case with my brother so be thankful you made it. — Rio Ferdinand (@rioferdy5) May 26, 2022

وهو ما تسبب في فتح بعض الجروج القديمة بين الثنائي، حيث سبق أن اتُهم تيري باستخدام ألفاظ عنصرية تجاه شقيق فيرديناند الأصغر في عام 2011.

اتهام بالغرور وضعف الشخصية

ومن جانبه كتب فيرديناند عبر حسابه على "تويتر":"في اللحظة التي يتعين فيها على الشخص أن يقوم بوضع أرقامه وإحصائياته، يجب وقتها التوقف من أجل معالجة الأنا الهشة التي يعاني منها".

وأضاف:"أنت محظوظ لأنني وضعتك في المراكز الخمسة الأولى بعد قضية العنصرية ضد أخي".

ورد تيري:"الأنا الهشة هي التي جعلتك تضع نفسك في المرتبة الأولى، شكرًا لك على وضعي في قائمة أعلى 5 لديك".

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