حجة أم حقيقة؟ - هل تأثر مستوى أحمد موسى بوفاة والدته؟

إن قضية الموت ليست على الإطلاق قضية الميت، إنها قضية الباقين.

لم يقدم النيجيري أحمد موسى، جناح فريق النصر السعودي، المستوى المطلوب منه، منذ أن انضم لصفوف الفريق، قادمًا من ليستر سيتي الإنجليزي، في صفقة تحدث عنها الجميع، بأنها ستكون إضافة قوية للفريق الأصفر.

انضمام أحمد موسى للنصر جاء بعد مستوى مميز ظهر به مع منتخب بلاده في كأس العالم 2018 التي أقيمت في روسيا، وأيضًا مع ليستر سيتي بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ولكن لم يقدم أحمد موسى المستوى المطلوب منه، بعد الانضمام لصفوف النصر، ليبدي المسؤولين والجماهير استغرابهم من عدم تقديم أوراق اعتماده حتى الآن.

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وفي شهر يناير 2019، تلقى موسى خبرًا حزينًا للغاية، بوفاة والدته، ليحصل على إجازة ويسافر إلى بلاده لحضور جنازة والدته.

واستمرت مسيرة أحمد موسى رفقة النصر، دون أي تغيير، حيث لم يحدث أي طفرة في أدائه أو مستواه، في ظل انتظار عشاق ناديه أي إضافة قد يقدمها للفريق.

ومنذ أيام قليلة، خرج أحمد موسى بتصريحات صحفية، أكد فيها أن وفاة ولدته أثر على مستواه داخل الملاعب كثيرًا، وأنه أخذ وقتًا كبيرًا من أجل تجاوز أحزانه، والعودة للتركيز في كرة القدم من جديد.

أحمد موسى: فقداني لوالدتي تسبب في هبوط مستواي مع النصر

وهنا نتوقف قليلًا، لنرى هل فعلًا تأثر مستوى أحمد موسى مع النصر بعد وفاة والدته؟ أم لم يتغير مستوى اللاعب النيجيري منذ بداية مشواره مع النصر وحتى الآن؟

ماذا قدم موسى قبل وفاة والدته؟

لعب موسى رفقة النصر منذ انضمامه 14 مباراة بالدوري السعودي، بواقع 1213 دقيقة، سجل فيهم 5 أهداف، وصنع 4 أهداف فقط، وسط أداء لم يقنع الكثيرين به.

وتوفيت والدته يوم 24 يناير، وهو ما جعله يغيب عن 5 مباريات بالدوري السعودي، ومباراتين في كأس خادم الحرمين الشريفين، ومباراة واحدة في بطولة دوري أبطال آسيا.

أحمد موسى لاعب #النصر لأول مره في مسيرته يفشل في تسجيل أي هدف خلال 22 جولة في بطولة الدوري pic.twitter.com/qGPhOWqwDM — موقع قول السعودي (@GoalSA) March 18, 2020

هل اختلف الأمر بعد وفاة والدته؟

بعد عودة موسى من نيجيريا والانضمام لصفوف النصر لعب 27 مباراة بالدوري السعودي، و6 مباريات بكأس خادم الحرمين الشريفين، ومباراة كأس السوبر السعودي، سجل في كل تلك المباريات 4 أهداف فقط، وصنع 8 أهداف لزملائه.

الخلاصة

لم نرى اختلافًا كبيرًا في مستوى أحمد موسى، سواء قبل أو بعد وفاة والدته كما ادعى، ولكنه في تصريحاته، وعد بأنه سيقدم أداءً مغايرًا خلال الفترة المقبلة، لنرى ماذا سيحدث.