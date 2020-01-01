أحمد موسى: فقداني لوالدتي تسبب في هبوط مستواي مع النصر

مهاجم النصر يكشف سبب هبوط مستواه الفترة الأخيرة.

أكد النيجيري أحمد موسى، مهاجم فريق النصر السعودي، على أنه ناضل لفترة طويلة من أجل تجاوز أحزانه بعد وفاة والدته في يناير 2019، مشيرًا إلى أن تلك الفترة كانت الأكثر حزنًا في حياته، وهو ما أثر عليه كثيرًا.

وفقد أحمد موسى والدته في مستشفى بمدينة أبوجا بنيجيريا، يوم 24 يناير 2019، بعد 24 ساعة من إعلانه عن مرضها، متمنيًا لها الشفاء العاجل.

موسى قال خلال تصريحات مع موقع "باسي بوديليسنج" النيجيري: "كنت مرتبطًا بوالدتي، بعد فقدان والدي في السابعة من عمري، لأنها رعتني بمفردها، وتحول حلمه كلاعب محترف إلى حقيقة، وكنت أتمنى الاستمرار معي طويلًا للاستمتاع من ثمار حياتها الطويلة".

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مهاجم النصر تابع: "كانت واحدة من أتعس اللحظات التي واجهتها عندما فقدت أبي، حيث كنت صغيرًا، ولكنني أعرف أنه فخور بي الآن".

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وأردف: "بالنسبة لأمي الأمر مختلف، لقد لعبت دورًا كبيرًا في حياتي المهنية لهذا السبب، وأعتقد أنه إذا لاحظت فقد أثرت علي في ناديي كثيرًا لأكثر من 3 أشهر".

واختتم موسى تصريحاته قائلًا: "لم أستطع فهم ما كنت ألعبه حتى، ونادي النصر علم أنني فقدت شيئًا أكثر أهمية بالنسبة لي، ولكن هذه هي الحياة، لابد لي من المضي قدمًا، وأعلم أنني افتقدتها حقًا، ولكنني لا أستطيع أن أفعل شيئًا".

ولم يظهر أحمد موسى بالمستوى المطلوب له خلال العام الماضي رفقة النصر، وهو ما تسبب في توجيه انتقادات شديدة ضده، بسبب انخفاض مستواه بشكل لافت للنظر.