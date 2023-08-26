حتى الاتحاد خانك يا روبياليس .. حذف بيان الهجوم على هيرموسو وتغيير الموقف تمامًا!

الاتحاد الإسباني حذف بيان الهجوم على هيرموسو...

تشهد أزمة لويس روبياليس، رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، بعد تقبيله لجيني هيرموسو، لاعبة المنتخب، في الساعات الأخيرة تطورًا كبيرًا، خاصة بعد البيان الذي نشره الاتحاد صباح اليوم.

ونشر الاتحاد الإسباني، صباح اليوم السبت بيانًا هاجم فيه جيني هيرموسو، لاعبة برشلونة، مؤكدًا على أن القبلة بينها وبين رئيس الاتحاد كانت بالتراضي، وأن روبياليس لم يكذب (طالع البيان).

تصرف روبياليس، قوبل بهجوم كبير من العديد من الشخصيات الهامة، آخرهم كان لويس دي لا فوينتي، مدرب منتخب إسبانيا، والاتحاد الدولي لكرة القدم، الذي اتخذ قرارًا حاسمًا بشأن رئيس الاتحاد الإسباني.

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ومن جانبه تحرك الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشكل رسمي، لأول مرة حول تلك الأزمة وقررت اللجنة التأديبية بالاتحاد إيقاف رئيس الاتحاد الإسباني بشكل مؤقت لحين البت في نتائج التحقيقات التي جرت بشأن سلوكه.

ومنعت اللجنة في قرارها روبياليس من التواصل أو محاولة التواصل مع جيني هيرموسو، كما أكدت أن الإيقاف مدته 90 يومًا لحين البت مرة أخرى في الأمر.

وبعد ضغط الاتحاد الدولي، وتدخله في الأزمة حذف الاتحاد الإسباني، من على موقعه البيان الذي نشره صباح اليوم.