الاتحاد الإسباني : رئيسنا لا يكذب وسنتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد هيرموسو!

بيان بالوثائق والصور للدفاع عن رئيس الاتحاد الإسباني

أعلن الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم رده على جيني هيرموسو ببيان رسمي يصرح بأن لويس روبياليس "لم يكذب".

زعم رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم خلال مؤتمر صحفي يوم الجمعة أن تصرفاته في حفل نهائي كأس العالم للسيدات "كانت بالتراضي" وأنه لا يرى سببًا للتنحي عن المنصب.

هيرموسو قامت في وقت لاحق بتوضيح أن القبلة "لم تكن تحت موافقتها" وبدلاً من ذلك "تم طلبها لإصدار بيان مشترك لتخفيف الضغط"، والآن، أصدر الاتحاد الإسباني لكرة القدم بيانًا مصحوبًا بصور يدافع فيه عن روبياليس.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال البيان: "علم الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم بالبيان الذي أصدره اتحاد اللاعبات المحترفة "فوتبرو" فيما يتعلق بتدخل رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، السيد لويس روبياليس، في مناسبة الجمعية العامة الاستثنائية للاتحاد الإسباني لكرة القدم".

وواصل: "يرغب الاتحاد الملكي لكرة القدم الإسبانية في إبلاغ الهيئات المختصة في الاتحاد التي تقوم بمعالجة الشكاوى التي تقدم بها إلى الاتحاد بمحاولة الاتصال بالسيدة جينيفر هيرموسو، ولكن دون جدوى في كل الأوقات".

وأردف البيان الذي صاحبه إرسال مذكرة بالصور: "يعلن الاتحاد الملكي لكرة القدم الإسبانية عن تقديم قدر من الإجراءات القانونية التي قد تتطلبها للدفاع عن شرف رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، الذي عرض بشكل واضح وبسيط كيفية حدوث الأحداث التي تسببت في الصراع والسخرية من جزء واسع من المجتمع ضد السيد الرئيس".

وأكمل: "تقول المذكرة (بين علامات الاقتباس المنسوبة إلى السيدة جينيفر هيرموسو): "أريد أن أوضح أنه، كما هو مبين في الصور، لم "أوافق في أي وقت على القبلة التي قدمها".

وأضاف: "تم التحقق من نسخة الرئيس للأحداث في الملفات الداخلية التي تم فتحها، وحتى اليوم لم تستجب السيدة جينيفر هيرموسو لأي من الطلبات المقدمة".

واختتم البيان بإصرار الاتحاد الإسباني لكرة القدم على أن روبياليس لم يكذب، ويعلن عن خطط لبدء إجراءات قانونية ضد اتحاد فوتبرو.