"حاول التقليل من نيمار والهلال فردت في صدره قتلته" .. "طقطقة" الفيحاء تضع حارسه في موقف محرج!

فلاديمير أبدع أمام الهلال وأهدى نقطة التعادل للفيحاء، لكن ناديه وضع تحت سهام "طقطقة" الجماهير عن طريق الخطأ

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نجاح المساهمة في تعثر الهلال في مشواره نحو استعادة لقب دوري روشن السعودي، أمر يستحق الفخر و"الطقطقة"، لكن الفيحاء لم يحسن اختيار طريقته نحو ذلك!

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البرتقالي خطف نقطة ثمينة من الزعيم أمس السبت، بالتعادل أمامه بهدف لكل منهما، ضمن الجولة الثانية من دوري روشن، في لقاء شهد تألق حارس الأول الصربي فلاديمير ستويكوفيتش.

اللقاء أقيم تحت أنظار البرازيلي نيمار دا سيلفا؛ الوافد الجديد للأزرق، الذي اكتفى بمتابعة فريقه من المدرجات، في ظل وصوله للسعودية حديثًا ومعاناته من إصابة.

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لكنه كان مجالًا للسخرية من قبل الحساب الرسمي للفيحاء، عبر موقع التواصل الاجتماعي "X"، إذ كتب: "لا تقولون ليته جاهز اليوم .. حتى لو لعب فلاديمير جاهز".

الخطأ الذي وقع به الفيحاء هي الصورة المرفقة لعبارته الساخرة، إذ استعان بصورة قديمة لإحدى مواجهات منتخب البرازيلي أمام نظيره الصربي، يظهر خلالها فلاديمير متصديًا لإحدى محاولات نيمار على مرماه.

المشكلة الأساسية تكمن في أن حارس الفيحاء واجه البرازيل مرتين مع منتخب بلاده، إحداها ودية وفاز بها راقصو السامبا 1-0، والثانية رسمية في دوري المجموعات من كأس العالم روسيا 2018م، وخسرتها صربيا بنتيجة 2-0، وصنع بها نيمار الهدف الثاني لزميله تياجو سيلفا.

يذكر أن فلاديمير واجه الهلال في مختلف البطولات السعودية سبع مرات، كانت له الغلبة بها، إذ قاد الفيحاء للفوز في ثلاث منها، والتعادل في اثنتين وخسارة مباراتين، وخطف منه لقب كأس خادم الحرمين الشريفين 2022م، بالفوز في النهائي بركلات الترجيح 4-2.

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