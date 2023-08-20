خاص | بعد مفاجأة إصابته .. الكشف عن مدة غياب نيمار "الطويلة" عن الهلال وموقفه من كلاسيكو الاتحاد

جورج جيسوس مستاء من منتخب البرازيل، فما هو وضع نيمار بعد إصابته الأخيرة؟

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بينما كان يمني البعض نفسه أن يظهر النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا في أقرب فرصة مع الهلال السعودي، يبدو أن غيابه عن الملاعب سيطول.

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الزعيم السعودي قدم لاعبه الجديد أمس السبت، في حفل على استاد الملك فهد الدولي، قبل مواجهة الفيحاء، ضمن الجولة الثانية من دوري روشن، لكن المفاجأة كانت عقب المباراة.

البرتغالي جورج جيسوس؛ المدير الفني للأزرق، كشف، خلال المؤتمر الصحفي، معاناة نيمار من إصابة، مكتفيًا بالاستياء من استدعائه لمعسكر منتخب البرازيل المقبل، ومعلنًا في الوقت ذاته عدم علمه بموعد مشاركته في التدريبات الجماعية بعد.

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لكن "GOAL" علم من مصادره الخاصة، أن التقرير المرسل للجهاز الطبي للهلال، يشير إلى أن الموعد المبدئي لعودة البرازيلي للتدريبات، هو بعد انتهاء فترة التوقف الدولي المقبلة، التي تبدأ في الرابع من سبتمبر المقبل، وتنتهي في الـ13 من الشهر ذاته.

بهذا تأكد بشكل رسمي غياب نيمار عن خمس مواجهات أمام الرائد، الاتفاق، كلاسيكو الاتحاد، والرياض، مع قابلية هذا العدد للزيادة بحسب درجة استجابته للتدريبات التأهيلية.

يذكر أن الهلال كان قد أعلن قبل أيام تعاقده مع صاحب الـ31 عامًا قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي بعقد يمتد لموسمين، لينتهي في صيف 2025م.

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