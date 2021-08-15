حان وقت الرحيل؟ كين خارج قائمة توتنهام لمواجهة مانشستر سيتي

النجم هاري كين خارج قائمة ناديه توتنهام لمواجهة مانشستر سيتي في الجولة الافتتاحية للدوري الإنجليزي.

غادر هاري كين نجم فريق توتنهام قائمة فريقه لمواجهة نظيره مانشستر سيتي في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.

يأتي هذا بالتزامن مع أخبار رحيل اللاعب عن صفوف فريق توتنهام، حيث ارتبط بالانضمام لصفوف مانشستر سيتي.

ما هو سبب مغادرة هاري كين لقائمة توتنهام ضد مانشستر سيتي؟

في بداية شهر أغسطس علم جول أن هاري كين سيعود بشكل متأخر لتدريبات توتنهام، بعد أن طالت إجازته الصيفية.

وبعد ذلك أصدر اللاعب بيانًا نفى من خلاله أن يكون قد رفض العودة للتدريبات رفقة زملائه في الفريق.

وخرج المدير الفني للفريق نونو سانتو ليؤكد أن اللاعب سيتواجد مع الفريق من بداية الموسم، قبل أن يتراجع مؤخرًا ويلمح لإمكانية رحيله.

ما الذي قاله نونو سانتو عن هاري كين؟

قال سانتو: "ليس كل القرارات الخاصة بوجود لاعب في قائمة المباراة أو غيرها مرتبط بشكل أساسي بالقدرة البدنية، هناك العديد والعديد من العوامل".

وأضاف: "نجوم كرة القدم يجب أن يتم التعامل معهم كالبشر الذين هم عليهم، فهم لديهم الكثير من الأمور للتعامل معها، وكل شخص لديه حياته الخاصة".

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي يرصد حوالي 100 مليون جنيه استرليني، أي ما يعادل 118 مليون يورو لضم هاري كين.

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