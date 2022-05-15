"حان وقت التربية" .. شماتة إعلامية في البدر بعد اعتذاره للهلال

شمت بعض إعلاميي الهلال السعودي في زميلهم خالد البدر، بعدما خسر الأخير قضيته أمام الأمير نواف بن سعد؛ رئيس الزعيم الأسبق.

الأمير نواف كان قد أقام دعوى قضائية ضد البدر، بداعي نشره معلومات مغلوطة عنه، خلال فترة رئاسته للزعيم، وتم الحكم في القضية لصالحه.

المحكمة أجبرت خالد البدر على الاعتذار لرئيس الأزرق الأسبق، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، كما هو المعتاد في مثل هذه القضايا.

وكتب الإعلامي في تغريدته: "سبق وأن غردت في حسابي بخبر عن سمو الأمير نواف بن سعد إبان رئاسته لنادي الهلال وتبين عدم صحته؛ وبموجب الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض فإني أعتذر لسموه عن ذلك".

هذه التغريدة تفاعل معها عدد من الإعلاميين الشامتين في البدر، خاصةً كونه أحد من "يطقطقون" على الزعيم مستغلين أي مناسبة لفعل ذلك.

أحد من شمتوا به هو الإعلامي حمود القحطاني، الذي كتب: "سبق ونصحتك بأن تتجنب الهلال، لكن حان وقت التربية والتعليم".

سبق ونصحتك بأن تتجنب #الهلال لكن حان وقت التربيه و التعليم👍💙 https://t.co/8lNmIUb5JF — حمود القحطاني (@hamoud_1010) May 15, 2022

كذلك الإعلامي أحمد الشمري، الذي علق: "اعتذارك لرئيس الهلال سمو الأمير نواف بن سعد، خالد البدر سبب إلغاء الردود من تغريدة الاعتذار لرئيس الهلال ما عندك ثقة ترد على الجمهور".

اعتذارك لرئيس #الهلال

سمو الامير نواف بن سعد

:

خالد البدر

سبب الغاء الردود

من تغريدة الاعتذار لرئيس #الهلال

ماعندك ثقه

ترد على الجمهور https://t.co/XMbSoZF4Wr — أحمدالشمري (@asalshameri) May 15, 2022

يذكر أن الأمير نواف بن سعد تولى رئاسة الهلال في الفترة من يونيو 2015 وحتى أبريل 2018.

خلال تلك الفترة، حقق الزعيم خمس بطولات، بواقع لقبي دوري محلي، ولقب من كأس الملك وكأس ولي العهد وكأس السوبر المحلي.

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